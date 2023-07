Onze chef wielrennen: “Een losgeslagen publiek dat tussen de renners holt, is écht niet meer van deze tijd”

Waar pakt hij Vingegaard nog? Waarom tien seconden nietig kloofje lijkt voor Pogacar, maar tóch een wereld van verschil is

Tien tellen. Gauw even gedicht, dat kloofje. Toch? Niet dus. Tadej Pogacar kent in de Tour méér moeite met Jonas Vingegaard dan hem lief is. De titelverdediger geeft voorlopig geen krimp. Fifteen down, six to go. Waaronder twee bergritten en... de (klim)tijdrit dinsdag. Je kan je stilaan de vraag stellen: waar pakt hij hem nog? Een situatieschets.