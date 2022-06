Onze analist Tom Boonen ziet in Van Aert zijn 'groene' opvolger: "Wout is dé topfavoriet, maar onderschat zijn missie niet"

Wielrennen “De Tour? We moeten de rust bewaren”: sportief manager Aike Visbeek loopt niet vooruit op nieuwe plannen met Girmay

Rijdt Girmay, nadat hij uit de Giro is gestapt, straks de Tour? Niets is minder zeker. Dat zegt Aike Visbeek, de sportieve manager van wielerploeg Intermarché. Het WK in Australië is het grote doel. Visbeek twijfelt of de Tour in die plannen past.

18 mei