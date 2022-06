Onze analist Michel Wuyts maakt zijn Gouden Tour-ploeg: “Zonder ongelukken zal Pogacar aan het langste eind trekken”

Gouden TourVrijdag gaat de Ronde van Frankrijk van start met een tijdrit van 13,2 kilometer in het Deense Kopenhagen. Onze analist Michel Wuyts blikt vooruit en stelt zijn Gouden Tour -ploeg samen: “Ik had graag meer dan één Belg meegenomen, maar ik moest hartverscheurende keuzes maken.”

Tadej Pogacar kan voor de derde keer de Tour de France winnen en dat ziet Michel Wuyts ook gebeuren. “Zonder ongelukken zal Pogacar aan het langste eind trekken. Er is niemand in staat om hem bij te benen. Een incident is natuurlijk snel gebeurd en zeker in de Tour. In de eerste week worden altijd heel wat favorieten uitgeschakeld, maar laat ons hopen dat dit jaar niet het geval is. Ik vind dat er naast Pogacar amper renners zijn die de Tour kunnen winnen.”

“Enkel Primoz Roglic en Jonas Vingegaard kunnen hem het vuur aan de schenen leggen. Ik koos voor Vingegaard, omdat hij goedkoper is dan Roglic. Ik denk wel dat Roglic sterker zal zijn dan Vingegaard. In de Dauphiné kwam hij nog maar net terug in koers.”

Quote Fabio Jakobsen is met voorsprong de snelste man van het peloton. Michel Wuyts

Volledig scherm Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. © Photo News

“Wout van Aert kan in veel ritten punten scoren. Ik zie hem opnieuw meerdere etappes op zijn naam schrijven. Mathieu van der Poel zal voor animo zorgen en minstens één rit winnen. Als hij zich goed voelt, zal hij zich mengen in de strijd om de groene trui. Hij ontkent dat, maar ik geloof daar niet in. Ook in de openingstijdrit mogen we hem verwachten. Hij reed vorig jaar een uitstekende tijdrit als leider en ook in de Giro bewees hij dat het werk tegen de klok hem ligt.”

“Fabio Jakobsen is met voorsprong de snelste man van het peloton. Hij is gewoon een klasse sterker. Er zijn wel weinig echte sprintetappes. Michael Matthews lijkt iedereen wat te vergeten. Hij won vorig jaar ei zo na de groene trui (Matthews werd tweede,red.). Groenewegen zit in zijn ploeg, maar Matthews is weerbaar en kan als sprintloods ook heel wat punten sprokkelen. Een rit winnen wordt moeilijk, maar ik denk dat hij van de groene trui een doel heeft gemaakt.”

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Quote Ik had graag meer dan één Belg meegenomen, maar ik moest hartver­scheu­ren­de keuzes maken. Michel Wuyts

“Ik koos om eveneens Ben O’Connor mee te nemen. Hij maakte indruk in de Dauphiné en werd vorig jaar al vierde. Dit seizoen is er een team rond hem gebouwd. “

“Thibaut Pinot zit met de bergtrui in zijn hoofd en is een kanshebber om een mooie bergetappe te winnen. Volgens mij heeft hij de rit met aankomst op de Alpe d’Huez aangestipt. Hij is van zijn faalangst bevrijd. Een concurrent voor de bergtrui, Pierre Rolland, kan hopelijk zijn vormpeil van de Dauphiné aanhouden. Carlos Verona zal in dienst van Mas moeten rijden, maar zal misschien af en toe zijn eigen kans mogen gaan.”

“Verder heb ik gekozen voor renners die vrijheid zullen krijgen en geen echte kopman hebben. Zo ben ik uitgekomen bij Quinn Simmons, Nils Eekhoff, Gorka Izagirre en Kevin Vermaerke. Last but not least vestig ik mijn hoop op good old Luis León Sánchez.”

Volledig scherm Thibuat Pinot. © Photo News

“Van de Belgen Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Tim Wellens en Dylan Teuns verwacht ik ook wel iets. Het parcours lacht onze landgenoten toe. Ik had graag meer dan één Belg meegenomen, maar ik moest hartverscheurende keuzes maken. Dat Van Avermaet niet geselecteerd is, begrijp ik ergens wel. Vorig jaar werd hij nog derde in de Ronde van Vlaanderen, maar dit jaar zagen we hem enkel in de Omloop vooraan. De ploeg zet alles in op O’Connor.”

Volledig scherm De Gouden Tour-ploeg van Michel Wuyts © HLN

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.