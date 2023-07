Onvrede bij Lotto-Dstny en co over “gedwongen hoogtestage” tijdens rustdag

Jumbo-Visma (Jonas Vingegaard) en UAE (Tadej Pogacar) slapen voor, tijdens en na de rustdag respectievelijk in Saint-Gervais-les-Bains en Mégève. Beide Alpendorpen liggen negenhonderd meter boven zeeniveau. Ook wat de hoogte van de rustdag betreft, geven beide favorieten elkaar in de Tour geen duimbreed toe. Andere ploegen hebben het minder getroffen. “Zonder slaappil kon ik niet in slaap vallen.”

Een rustdag in de Alpen impliceert ploegen die verspreid liggen over verschillende valleien en op verschillende hoogtes. In de Tour 2021 vond de rustdag plaats in Tignes. Sommige ploegen verbleven toen twee nachten op een hoogte van tweeduizend meter. Tiesj Benoot was er één van. “Mijn toenmalige ploeg DSM sliep toen op 1.800 meter boven zeeniveau. Ik herinner dat mijn lichaam moeilijk kon herstellen", zegt Benoot, die zo'n gedwongen hoogtestage tijdens de Tour vergelijkt met slapen in een hotelkamer zonder airco in temperaturen van veertig graden.

Wat dat betreft schoot Intermarché Circus Wanty de hoofdvogel af tijdens de rustdag. “Onze hotelkamer was zo klein - twee op twee meter - dat ik mijn valies niet kon openklappen. Er was ook geen airco, zonder slaappil was in slaap vallen niet mogelijk. Ongelofelijk dat zoiets kan tijdens een van de grootste sportevents van de wereld. Mochten tennissers op Wimbledon of voetballers in de Champions League zoiets tegenkomen, draaien die zich meteen om”, aldus Mike Teunissen bij de NOS.

Volledig scherm Mike Teunissen. © Photo News

1.400m boven zeeniveau

Des te jammer voor de renners en het personeel van de Waalse ploeg, is dat ze vier nachten in hetzelfde hotel liggen. Wat dat betreft hebben ze ook bij Lidl-Trek en Lotto-Dstny redenen tot klagen. Zij slapen weliswaar in een degelijk hotel, maar in aankomstplaats Saint-Gervais-Mont-Blanc, 1400 meter boven zeeniveau. Jasper Stuyven sprak zondagochtend van een moeilijke nacht. “Ik voel mij minder goed hersteld dan normaal. Net nu met al die zware bergritten niet ideaal.”

Hetzelfde liedje klinkt bij Lotto-Dstny. “Een gedwongen hoogtestage, dat stond niet in mijn trainingsschema”, aldus Florian Vermeersch. Victor Campenaerts: “Met deze korte hoogteprikkel zullen we pieken in Parijs.”

