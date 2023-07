Ontketende Kopecky snelt solo naar ritwinst én eerste geel in Tour de France Femmes: “We gaan ons niet blindstaren op het verdedigen van deze trui”

KIJK. Kopecky na haar dubbelslag: “Morgen winnen in het geel? Zeker een mogelijkheid”

We zouden willen schrijven dat enkele uren nadat Martine Tanghe stierf, er een andere straffe Vlaamse madame opstond, maar dat zou Lotte Kopecky oneer aandoen. Kopecky staat er namelijk al een heel seizoen: winst in de Omloop, Nokere Koerse, Ronde van Vlaanderen, Dwars door het Hageland, de twee BK’s. Zeventien koersdagen bij de dames, slechts vijf keer niet in de top vijf.

Zondag kwam daar ook ook de openingsrit van de Tour bij. Geel, groen, de bollen. Alles pakte ze mee.

Hoe bescheiden Martine Tanghe over haar carrière was, toen ze op pensioen ging, zo bescheiden is Kopecky ook. Althans zo laat ze uitschijnen. Voor de Tour: “Geen rit specifiek aangestipt en weinig verwachtingen.”

Na de eerste rit bleek dat Kopecky haar raid op geel al weken had voorbereid. “Toen ik een maand geleden het parcours bekeek, dacht ik dat het een sprint zou worden. Toen onze ploegleider later het parcours met de wagen was gaan verkennen, stuurde hij mij meteen: ‘Die eerste rit is echt iets voor jou.”

Op dat moment had Kopecky nog geen zin in de Tour. Na haar slechte ervaring van vorig jaar - “Mijn slechtste week op de fiets ooit door een slechte voorbereiding.” - verkoos Kopecky de Giro. Omdat SD Worx met de sterkst mogelijke opstelling rond klassementsrenster Demi Vollering wou starten, ging Kopecky na aandringen van de ploegleiding toch overstag. Met focus op de openingsrit: “Al een paar weken stuurden mijn beste vriend en ik elkaar elke ochtend een bericht met als inhoud: ‘10 km en een geel hartje.’ naar elkaar.

Volledig scherm © AFP

Beste vijf minuten waarde

Toen Kopecky vrijdag tijdens de verkenning de Côte du Durtol (1,7 km aan 7,2 procent) voluit naar boven reed, was de bevestiging compleet. “Ik reed er mijn beste vijf minuten waarde ooit. Het gaf dat extra tikje vertrouwen. Ik weet graag vooraf hoe lang een inspanning exact duurt, zodat ik dat beter kan inschatten tijdens de koers.”

Bij SD Worx lagen er echter twee scenario’s op tafel. “Lotte mocht op de klim haar kans gaan. Als het een sprint zou worden, was het voor Lorena”, zegt ploegleider Danny Stam.

Een beproefd recept. Zowel in de Omloop als in Nokere ging Kopecky solo en won Lorena Wiebes de sprint van de achtervolgende groep.

Zo geschiedde ook in Clermont-Ferrand. Het viel op hoe gemakkelijk Kopecky op de Durtol stand hield in een groep met quasi alleen klassementsrenners. “Ik voelde dat ik overschot had en zag Lorena vrij snel uitzakken, dus wist ik dat het aan mij was om iets te proberen. Ik moest er vooral over waken dat ik niet ingesloten werd en vrije baan kreeg.”

Op 9,7 kilometer van de streep - met nog 400 meter te klimmen te gaan - zei Kopecky tegen de rest: Dank dat je bij ons was en tot morgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten: “Lotte ging erg hard en deed het perfect. Ik wou haar nog counteren, maar dit is geen eendagskoers. Ik moet krachten sparen.”

Omdat in de achtervolging iedereen naar elkaar keek, en zowel Vollering, Marlen Reusser als de teruggekeerde Wiebes voor stoorzender speelden, reed Kopecky alsmaar verder weg.

Met een voorsprong van 45 seconden staat Kopecky comfortabel in het geel. Winst in deze Tour des Femmes is uitgesloten, maar in principe kan Kopecky de gele trui zes dagen dragen. De heuvelrit van maandag telt 2449 hoogtemeters. Volgens Rik Van Slycke, ploegleider van Fenix-Deceuninck, is dat een rit waarin het klassement een eerste keer geschud kan worden.

Toen we vooraf aan Wiebes vroegen welke ritten Kopecky het beste pasten, was haar antwoord: rit twee en rit vier. Qua hoogtemeters per kilometer de zwaarste etappe van de eerste zes dagen. Kopecky: “In het geel een rit winnen, dat zou mooi zijn.”

De Belgische kampioene wil echter - weinig verrassend - geen kleur bekennen. “Het zou leuk zijn om deze mooie trui een paar dagen te mogen dragen, maar het hoger doel is het klassement met Demi. Als we daarvoor een gele trui moeten opofferen, is dat de normaalste zaak van de wereld.”

Stam: “We gaan ons niet blindstaren op het verdedigen van deze trui. Het is te vroeg om nu al de hele koers te controleren. Als we daarvoor bepaalde mensen moeten opofferen, is dat maar zo.”

Het klinkt bekend van bij de mannen. Alleen pakken ze het bij SD Worx handiger aan dan bij Jumbo-Visma met Wout van Aert. Kopecky heeft haar rit beet en is gesust. Opmerkelijker: Voor de tweede plaats trok Vollering de sprint aan voor Wiebes. Vollering verloor zo zelfs twee seconden én een kans boniseconden, maar de ploeggeest in een rittenkoers is belangrijker dan drie seconden meer of minder. Jonas Vingegaard kan er nog iets van leren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Twitter Tour de France Femmes

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Liveblog bekijk belangrijke updates Kopecky wint! NOG 1 KM: Rode vod! Een ontketende Kopecky duikt de slotkilometer in! Wat een triomftocht. NOG 3 KM: Kopecky blijft uitlopen De voorsprong van Kopecky blijft maar groeien - ze heeft nu al driekwart minuut. Op die manier kan ze het geel misschien wel een hele tijd houden. NOG 5 KM: Richting halve minuut Het draait niet achter Kopecky, die in een mum van tijd uitloopt tot een halve minuut. Dit kan niet meer foutlopen. NOG 6 KM: Vollering stopt uitstekend af Vollering speelt het ploegenspel voorbeeldig en stopt uitstekend af, Moolman windt zich op. Dit is allemaal in het voordeel van Kopecky. NOG 7 KM: Handvol seconden Kopecky vecht voor een handvol seconden voorsprong. In de achtervolgende groep heeft ze nog Vollering om af te stoppen. NOG 9 KM: Aanval Kopecky! Wiebes lijkt er wat door te zakken en dus gaat Kopecky zelf! De Belgische kampioene kletst iedereen uit het wiel, gaat ze alleen naar de finish? NOG 10 KM: Kopecky makkelijk Kopecky lijkt makkelijk mee te schuiven, maar dat geldt voorlopig ook voor haar snelle ploegmate Wiebes. Dat lijkt de kaart te zijn die SD Worx vandaag trekt. Reusser bepaalt het tempo. NOG 11 KM: Côte de Durtol We beginnen aan de Côte de Durtol! Wie trekt hier de registers open? ⛰️ The peloton is on the Côte de Durtol, with @teamsdworx pushing the pace.



⛰️ Le peloton est dans la Côte de Durtol, avec la @teamsdworx qui impose un fort tempo. #TDFF2023 #WatchTheFemmes @GoZwift pic.twitter.com/Q3NLoT4vJs — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. NOG 17 KM: SD Worx, Jumbo-Visma en Lidl-Trek Drie ploegen rijden prominent aan het front van het peloton: SD Worx, Jumbo-Visma en Lidl-Trek. Het gevecht om de goede posities is volop bezig. NOG 22 KM: Op naar Côte de Durtol Over iets meer dan tien kilometer krijgen de rensters de Côte de Durtol, dé scherprechter van de finale, op hun bord. Krijgen we daar vuurwerk? NOG 25 KM: Van Vleuten al terug Annemiek van Vleuten heeft snel haar plekje in het peloton weer ingenomen. De titelverdedigster komt dus met de schrik vrij. NOG 26 KM: Deignan pakt de sprint Er wordt slechts kortstondig gesprint aan de tussensprint, maar 't is Deignan die op een diefje de volle buit pakt. Kopecky moeit zich inderdaad niet, net als Wiebes. NOG 28 KM: Val! Van Vleuten wordt opgehouden In de buik van het peloton gaan enkele rensters tegen de grond. Topfavoriete en wereldkampioene Van Vleuten, die al de hele etappe eerder achteraan koerst, zit achter de valpartij en moet dus achtervolgen. © Eurosport NOG 31 KM: Lach ingelopen Na een kleine vijftien kilometer in de aanval wordt Lach weer tot de orde geroepen. We sprinten straks in Saint-Hippolyte dus voor de volle buit. NOG 33 KM: Kopecky in tweede positie Kopecky blijft aandachtig voorin koersen - de Belgische kampioene zit schijnbaar op haar gemak in tweede positie. Straks volgt de tussensprint, roert Kopecky zich daar? Voor de start van deze Tour de France Femmes had ze aangegeven niet voor groen te gaan. © Eurosport NOG 39 KM: Rensters lossen Het gaat niet bijster snel, maar toch lossen enkele rensters de rol. Fouquenet, eerder vandaag nog in de aanval, en Van 't Geloof moeten het peloton laten rijden. NOG 45 KM: Daar gaat Lach Eindelijk nog eens wat opwinding in de koers. De Poolse Marta Lach kan zichzelf niet meer bedwingen en trekt ten aanval. Ze had wellicht gehoopt iemand mee te krijgen, maar dat is niet het geval. 🔥Attack by @martusialach with 45 KM left on today's stage! The former 🇵🇱 champion is going for a huge solo effort!



🔥Attaque de @martusialach à 45 KM de l'arrivée ! L'ancienne championne nationale🇵🇱 se lance dans un énorme effort en solo !#TDFF2023 #WatchTheFemmes @GoZwift pic.twitter.com/ODNiZJHJhP — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 🇫🇷 #TDFF2023



Calm before the storm...



The bunch is heading to the intermediate sprint and the Côte de Durtol. 👀



🏁 50 km pic.twitter.com/qISxLea0hE — Team Jumbo-Visma Women (@JumboVismaWomen) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. NOG 55 KM: Heuvelachtiger gedeelte nadert De rensters zijn intussen even over halfweg. Veel spektakel hebben we nog niet gezien, maar misschien dat het heuvelachtigere gedeelte van de etappe dat stilaan nadert voor inspiratie zorgt.

laad meer