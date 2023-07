Ondanks haatberichten maakt Philipsen klavertje vier vol in Tour: “Ik besef het nog niet helemaal”

Hij krijgt dan wel af te rekenen met haatberichten, in de massasprints in de Tour is Jasper Philipsen (25) niet uit evenwicht te brengen. In Moulins maakte hij z'n klavertje vier vol na alweer een oppermachtige sprint. “Ik kan het dus ook zonder Mathieu”, grijnsde hij.

KIJK. Philipsen: “Met vier ritzeges op zak zal ik iets vlotter door de Alpen geraken”

“Het is een ongelooflijke Tour tot nu toe”, glunderde Philipsen in het flashinterview na een nieuwe zege. “Ik besef het nog niet echt. Ik ben supertrots en heel blij met mijn vorm. Het was een uitdaging op zich om zonder problemen door de finale te geraken, maar het is nu al vier keer gelukt.”

En deze keer ook zonder vaste sprintloods Mathieu van der Poel. “Ik kan het dus ook zonder hem, maar hij maakt het natuurlijk wel makkelijker. Nu moest ik zelf het goede wiel en de ruimte vinden. Met Groenewegen vond ik ook het goede wiel. Hij begon er vroeg aan en ik kon er nog over.”

Deze Tour is voor Philipsen één grote droom. “Ik ben al heel blij met deze vier zeges, hopelijk kan ik ook de groene trui naar Parijs brengen. Ik heb nu een grote voorsprong, dat geeft een beetje comfort voor de volgende etappes.”

KIJK. Ploegleider Christoph Roodhooft: “Mathieu had een slechte dag”

Haatberichten

Het succes van Philipsen in de Tour is voor enkele fans van rivaliserende fans blijkbaar moeilijk te verkroppen. De groene trui krijgt via Instagram af te rekenen met haatberichten, zo klonk het nog voor de start in zijn column in ‘Het Belang van Limburg’.

“Meer bepaald vanuit Eritrese hoek (aanhangers van Biniam Girmay, red) of van fans van Cavendish”, aldus Philipsen. “Ik zou er uren doorheen kunnen scrollen, maar gelukkiger word je daar niet van. Dus ga ik me er ook niet mee bezighouden. Die berichten halen me dus zeker niet uit mijn evenwicht.”

KIJK. Philipsen voor de start: “Ik probeer het zeker niet in mijn hoofd te steken”

Philipsen kwam de voorbije dagen na elke zege onder vuur te liggen. Bij zijn eerste sprintzege deed hij in een bochtige finish de deur professioneel dicht voor Van Aert, bij de tweede was er een beukje van lead-out Van der Poel aan het adres van Girmay, bij de derde zege hinderde hij diezelfde Girmay toen hij op en over Cavendish ging. Protest van de concurrenten bij de UCI leverde niets op.

“Als je wint heb je vrienden, maar ook veel vijanden”, sprak Philipsen op de rustdag. “Ik vind niet dat ik iets fout doe. Ik probeer altijd fair te sprinten. De jury maakt rationele keuzes, ik hoop dat ze dat blijven doen en niet de emoties van de anderen laten spelen.”

KIJK. Philipsen dwingt Girmay naar de hekken bij derde ritzege