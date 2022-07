Oersterke Bob Jungels rondt prachtige solo af, beloont hij zichzelf ook met een Porsche? “Ik wil die hele chique van 'Bad Boys’”

Tour de FranceBob Jungels heeft de negende rit in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Hij won na een fenomenale solo. “Een ziek nummer”, was ploegmaat Oliver Naesen onder de indruk. Als Jungels zijn belofte nakomt, koopt hij zichzelf vanavond nog een Porsche 964.

Na de prachtige overwinning van Wout van Aert stond er vandaag een rit voor de aanvallers op het programma. De renners werkten een etappe van 192,9 kilometer - met vier gecategoriseerde beklimmingen - af, goed voor zo’n 3685 hoogtemeters. In het Zwitserse Aigle verschenen er drie renners niet aan de start. Guillaume Martin, die veertiende stond in het klassement, stapte noodgedwongen uit de Tour met corona. Kasper Asgreen heeft nog steeds last van zijn knie na een zware valpartij in de Ronde van Zwitserland en ook Ruben Guerreiro gaf er de brui aan.

Het was vandaag een helse strijd om in de vlucht van de dag te geraken. Meer dan een uur duurde het voor een kopgroep van vijftien renners kon wegrijden. Landgenoten Stuyven en Goossens glipten mee en ook mooie namen als Pinot, Jungels en Uran waren van de partij. De vijftien leken vertrokken, maar dat was buiten Wout van Aert gerekend. Samen met McNulty, Boasson Hagen, Ion Izagirre, Politt, Latour en Cosnefroy maakte hij de oversteek en zo hadden we 21 leiders. Van Aert sprokkelde bij de tussensprint twintig punten extra in de strijd om de groene trui. Uran stond eventjes virtueel in het geel, maar UAE liet de vluchters nooit erg ver wegrijden.

Op de Col de la Croix gooide Latour als eerste de knuppel in het hoenderhok en dat zorgde ervoor dat onder meer Stuyven moest afhaken. Na Latour was het aan Jungels om aan te vallen en de Luxemburger had meteen een mooi gaatje te pakken. Enkel Geschke kon de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik nog voor de top bijbenen. Maar in de afdaling van de Col de la Croix reed Jungels hem los uit het wiel. De renner van AG2R Citroën had superbenen en ging solo. Pinot probeerde hem bij te benen op de Pas de Morgins en dat lukte ei zo na, maar Jungels was ijzersterk en rondde zijn fenomenale solo af. In de groep der favorieten moesten Martinez en Vlasov afhaken. Ze verloren beiden veel tijd. Pogacar en Vingegaard reden in de slotfase nog weg van de rest.

En nu een Porsche?

“Ongelofelijk hé. Hij reed 65 kilometer alleen. Dit is een ‘ziek’ nummer", reageerde Jungels’ ploegmaat Oliver Naesen. “Dit is een last dat van de schouders valt. Als je een klassementsman hebt, heb je een belangrijke rol. Maar als die uitvalt, is het moeilijk om terug te slaan. Dan moet je sterk zijn. En dat was Bob vandaag.” Waarna Naesen uitpakte met een opvallende anekdote: “Gisteren aan tafel waren ze bezig over hun droomauto’s. Voor Bob was dat de Porsche 964, die hele chique van ‘Bad Boys 1'. ‘Als ik een rit win, koop ik 'm de dag zelf nog!’, zei hij. Wat dat kost, durf ik niet te zeggen. Superveel”, lachte Naesen. Een Porsche 964 heeft al snel een prijskaartje van 100.000 tot 150.000 euro.

Jungels: “Het is echt geweldig”

Bob Jungels zelf was na de aankomst door het dolle heen. “Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe ik me nu voel”, zegt hij. “Het is echt geweldig. Dit is waarvoor ik naar de Ronde van Frankrijk ben gekomen. Mijn vorm wordt dag na dag beter. De slotkilometers waren echt eindeloos. Ik heb geprobeerd mijn ritme te behouden en op het vlakke en in de dalende stukken seconden te winnen. Vandaag heb ik heel wat risico’s genomen. Bedankt aan het team en aan iedereen die de voorbije jaren, die moeilijk waren, in mij is blijven geloven.”

