O’Connor ziet droom uitkomen: “Moest eigenlijk niet eens in de vlucht zitten”

“Een rit in de Tour winnen is altijd mijn droom geweest, eigenlijk is hier zijn al een droom die uitkomt”, aldus een dolblije O’Connor in het flashinterview. “Dit is een eerbetoon aan iedereen die de afgelopen jaren in mij geloofde: mijn verloofde, mijn ouders, mijn vrienden... Het is een wilde tocht geweest. Ik haal hier veel voldoening uit en ben ook zo blij voor de ploeg. Zij geloofden in mij dit seizoen. Dit is heel speciaal.”