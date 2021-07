O’Connor wint tweede Alpenrit na geweldig nummer, Pogacar rijdt opnieuw weg bij rivalen

Tour de FranceBen O’Connor (25) heeft op indrukwekkende wijze de negende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Australiër van AG2R Citroën bleek in skioord Tignes de strafste overlever van een helse tocht door de Alpen. Bij de klassementsmannen was Tadej Pogacar opnieuw ongenaakbaar.

Net als gisteren kreeg het peloton in de Alpen af te rekenen met hondenweer. In de gietende regen moesten de renners over vijf beklimmingen, de aankomst lag in het skioord Tignes na een lange slotklim. Primoz Roglic en Mathieu van der Poel lieten die beproeving aan zich voorbij gaan. De eerste vanwege te hardnekkige blessures, de tweede om zich te sparen voor de Spelen in Tokio.

Ook vandaag verliep het eerste wedstrijduur bijzonder chaotisch. Een pak renners wilde mee in de vlucht van de dag, waardoor een half peloton op avontuur trok. Daarbij ook de winnaar van gisteren, Dylan Teuns. Dit keer zou onze landgenoot echter geen hoofdrol vertolken. In het peloton bepaalden de ploegmaats van gele trui Tadej Pogacar het tempo.

Bollentrui Wout Poels ging bijzonder voortvarend te werk op de eerste échte beklimming van de dag, de Col des Saisies. De Nederlander kwam nog net als eerste boven voor Nairo Quintana, maar zakte nadien volledig weg. Dan zong Quintana het langer uit: de Colombiaan kwam zowel op de Col du Pré als de Cormet de Roselend als eerste boven en pakte zo de bergtrui over van Poels. Intussen loste Wout van Aert in het peloton met de glimlach. Hij zou wegzakken uit de top van het klassement.

Quintana kreeg onderweg het gezelschap van landgenoot Sergio Higuita en Ben O’Connor. De Australische ploegmaat van Greg Van Avermaet stond het dichtst in het algemene klassement en reed een tijdje virtueel in het geel. In de afdalingen had hij het niet onder de markt met z’n Colombiaanse medevluchters, maar toch begonnen ze met z’n drieën aan de slotklim richting Tignes.

O’Connor valt niet stil, Pogacar deelt nieuwe tik uit

Daar werd snel duidelijk wie z’n inspanning het best had ingedeeld. Nadat eerst Quintana een muntje in de parkeermeter stopte, kwam ook Higuita zichzelf helemaal tegen. Geel zat er dan wel niet in voor O’Connor, de Australiër bezorgde AG2R Citroën wel een levensbelangrijke overwinning in de Tour. Voor O’Connor z’n tweede ritzege in een grote ronde nadat ie vorig jaar een etappe won in de Giro.

In de achtergrond plaveide INEOS Grenadiers de weg voor een aanval van Richard Carapaz, maar de Ecuadoraan stuitte net als de andere klassementsrenners op een counter van Pogacar. De Sloveen zette z'n suprematie in deze Tour nog maar eens in de verf en smeerde z’n ‘belagers’ nog wat extra tijdsverlies aan. De titelverdediger mag morgen in het geel genieten van de rustdag met een zee van voorsprong.

Démare en Vliegen buiten tijd

Ben O’Connor vloog vandaag door de Alpen, maar voor anderen werd het een echte calvariedag. Landgenoten Tim Merlier en Jasper De Buyst gaven op, net als Nans Peters - vorig jaar nog ritwinnaar. Loïc Vliegen, Arnaud Démare, Bryan Coquard en Stefan de Bod finishten buiten tijd. Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts en Jelle Wallays kwamen vijf seconden voor het verlopen van de tijdslimiet over de streep.

Groene trui Mark Cavendish had in het gezelschap van ploegmaats Tim Declercq en Michael Morkov meer overschot, maar kwam in tranen over de streep gereden. En of de tweedaagse door de Alpen z'n sporen zal nalaten.

