“Objectief gezien is Van Aert de meest complete van het peloton” - “‘Zwaargewicht’ degradeert klimmers”: Wout van Aert oogst lof over grenzen heen

Tour de FranceBelgisch wielerfeestje in Malaucène en dat bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. In de tricolore trui won Wout van Aert een bergrit in de Tour de France waar het woord iconisch voor is uitgevonden. Niet één maar twee keer de Mont Ventoux op. Vooral de polyvalentie van Van Aert steekt de buitenlandse wielercommentatoren de ogen uit. “Van Aert hield alle klimmers voor de gek.”

Marca: “De nieuwe Jalabert”

Het Spaanse Marca haalt er een Frans gezegde bij. “’De gek is niet degene die de Ventoux beklimt, de gek is degene die er terugkeert’. Daar, op de ‘Reus van de Provence’, keerde het peloton terug vijf jaar nadat Chris Froome er aan het lopen ging nadat hij zijn fiets was kwijtgespeeld. Froome, vandaag geamuseerd voor de rit: “Ik heb de schoenen in de auto, voor het geval ik hetzelfde moet doen.” De eerste passage van de Mont Ventoux toonde Ineos de spierballen, net als Alaphilippe. Maar dat zorgde vooral voor jeuk in de benen bij Elissonde en Van Aert, ‘de nieuwe Jalabert’. Het tempo van Ineos, met Castroviejo aan het roer, zorgde ervoor dat ze als appels uit de boom begonnen te vallen: Kruijswijk, Higuita, Valverde, Poels, López ... zelfs O’Connor, die de druk en inspanningen van het afgelopen weekend bekocht. Van Aert wees naar de hemel. Nadat hij gisteren nog tweede werd in de spurt, won de Belg voor het derde achtereenvolgende jaar in de Tour de France.”

AS: “Objectief gezien de meeste complete”

Ook AS, die andere Spaanse sportkrant, begint met een uitdrukking - ditmaal een Spaanse. ‘Wout van Aert sirve lo mismo para un roto que para un descosido’. Verwijzend naar iemand die zo veel nuttige capaciteiten heeft dat hij alles kan uitvoeren. “Van Aert is objectief gezien de meest complete wielrenner van het peloton. Hij kan vechten voor een sprintoverwinning, zoals hij eergisteren deed in Valence waar hij tweede werd. Hij kan vechten voor tijdritten, zoals gebeurde in Laval waar hij als vierde eindigde op 30 seconden achter Tadej Pogacar. Hij kan domineren in het veldrijden, een specialiteit waarin hij tussen 2016 en 2018 drie opeenvolgende wereldtitels won tot zijn eeuwige vijand Van der Poel hem het goud ontnam. Hij kan een mooie klassieker winnen, zoals de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem dit jaar, of de Strade Bianche en Milaan-San Remo vorig jaar. Hij kan op alle vlakken de best mogelijke ploegmaat zijn, zoals vorig jaar voor Primoz Roglic in de Tour. En hij kan, zoals vandaag, een etappe winnen met twee beklimmingen naar de Mont Ventoux.”

L‘Équipe: “Niet de laatste ritzege”

De gezaghebbende Franse sportkrant L’Équipe heeft het over een “impressionante” Van Aert. “Nadat Kenny Elissonde in de aanval ging, kreeg hij het gezelschap van een indrukwekkende Van Aert. De Belg ging er in de laatste tien kilometer van de klim van de Ventoux vandoor. Niemand zag hem nog terug. Van Aert toonde niet de minste zwakheid en maakte grote indruk op die tweede beklimming van de Ventoux. Zijn vierde maar ongetwijfeld niet zijn laatste ritzege in de Tour de France.”

Cyclingnews: “Buitengewoon straf nummer”

“Wout Van Aert toverde opnieuw een buitengewoon straf nummer uit zijn nog jonge mouw - en daar zijn er al wat uitgekomen. Vierentwintig uur nadat hij alleen Mark Cavendish moest voorlaten in de spurt, was Van Aert de triomfator van de vluchters in een van de zwaarste bergetappes dit jaar in de Tour. Tijdens de tweede beklimming van de legendarische ‘Reus van de Provence’, de traditionele route vanuit Bédoin, liet hij Alaphilippe en het Trek-Segafredo-duo Bauke Mollema en Kenny Elissonde achter. Ondanks dat hij een pak zwaarder weegt dan de echte klimspecialisten, baande hij zich op kracht een weg naar Chalet Reynard. Waarna hij ook de louter aan de zon blootgestelde zuidelijke kant van de berg overwon, om vervolgens zijn minuut voorsprong in de afdaling van 20 kilometer naar Malaucène veilig te stellen. Groots.”

BBC: “Verbluffende veelzijdigheid”

Ook de BBC zoomt in op de wel erg straffe polyvalentie van onze Belgische kampioen. “Hij won al drie vlakke ritten in de Tour, verschillende prestigieuze ééndagsklassiekers en nu ook een ware bergrit in de Tour. Vorig jaar toonde Van Aert al zijn klimkwaliteiten in dienst van Primoz Roglic, vandaag deed hij het gewoon zelf. Ondanks dat zijn voorbereiding vorige maand door een blindedarmontsteking grondig verstoord werd, toonde de Belgische kampioen hier over een verbluffende veelzijdigheid te beschikken. Zo’n moordende bergrit nadat hij gisteren ook al dicht bij spurtwinst was, dat is héél bijzonder. Door de zege redt hij ook de Tour van Jumbo-Visma, dat na een teleurstellende eerste Tourweek niet alleen Roglic maar ook Gesink en Martin is kwijtgespeeld.”

Kicker: “’Zwaargewicht’ Van Aert degradeert klimmers”

Veel aandacht in de Duitse pers voor de nieuwe val en de opgave van Tony Martin, maar ook daar veel lof voor - de polyvalentie van - Van Aert. Kicker omschrijft de elfde rit als “een echte fietskwelling” en vindt het des te frappanter dat iemand die eergisteren nog tweede werd in de spurt gisteren aan het feest was. “Dinsdag was er nog Mark ‘Blitz’ Cavendish, vandaag kon niemand Van Aert afstoppen. En dat in het hooggebergte... Van Aert weegt rond de 80 kilogram (78, nvdr), maar hield hier alle klimmers voor de gek.”

