Nieuw hoofdstuk in het sprookje van Tim Merlier, die in 2019 nog zonder ploeg zat: “Hier zijn geen woorden voor”

Tour de France Spoorloze vrouw die massale valpartij veroorzaak­te, riskeert boete van 1.500 euro: “De enige vedetten van de koers, zijn de renners”

27 juni Hét gespreksonderwerp deze ochtend bij de start van de tweede Tourrit in Perros-Guirec: niet de winnaar van gisteren, een geweldige Alaphilippe, wel de vrouw die op 45 kilometer van de finish een massale crash veroorzaakte. Ondanks de klacht die ASO gisteravond indiende, is de vrouw nog steeds niet geïdentificeerd - laat staan gevonden. Door de enorme omvang van de valpartij was de lokale politie, die op Facebook een oproep voor getuigen heeft gelanceerd, pas enkele minuten later ter plekke zodat de vrouw de benen kon nemen. Als ze gevonden wordt, riskeert ze een boete van 1.500 euro.