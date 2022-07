Niet te stoppen ook al raakte hij ingesloten: Wout van Aert pakt opnieuw uit in Lausanne en verstevigt groen

Tour de FranceWout van Aert heeft opnieuw toegeslagen in de Tour . Onze landgenoot zorgde in Lausanne voor de derde Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk - de achtste Tourritzege uit zijn carrière. Hij raakte tot twee keer toe ingesloten, maar remonteerde in de laatste meters met bravoure Michael Matthews. Tadej Pogacar werd derde, sprokkelde vier bonificatieseconden en verstevigt zo het geel.

Denemarken, België en Frankrijk hebben we al gehad. In rit 8 was het tijd voor Zwitserland. De Tour dook even het Juragebergte in voor een overgangsetappe naar Lausanne. De streep lag na een klim van 4 kilometer aan het olympisch stadion. Voer voor de aanvallers, al was de aankomst ook op maat van - wie anders? - Wout van Aert.

Magnus Cort tekende voor de eerste aanval van de dag. Het is stilaan een zekerheidje in de Tour. De Deen kreeg evenwel geen vrijgeleide. Frederik Frison, Mattia Cattaneo en Fred Wright waren de volgende avonturiers. Zij krijgen wel vrije baan, mede door een massale valpartij in het peloton.

Het euvel werd veroorzaakt door Kevin Vermaerke. De renner van Team DSM nam onder meer Quintana mee in zijn val. Ook Pogacar, Thomas, O’Connor, Bardet en Sagan werden opgehouden. Voor de meesten was dat gelukkig allemaal zonder erg. Na wat vijven en zessen kon iedereen weer aansluiten.

Volledig scherm © Photo News

Het speelde in de kaart van de drie vooraan. Frison en zijn kompanen werden kort aan de leiband gehouden door Jumbo-Visma en Team BikeExchange. Naast Van Aert had ook Matthews zijn zinnen gezet op de rit. Vooraan haakte Frison als eerste af, Cattaneo en Wright draaiden de gashendel in de finale helemaal open.

Veel mocht het allemaal niet baten. Nathan Van Hooydonck verrichtte schitterend werk in dienst van Van Aert. Wright werd als laatste vluchter ingerekend op de slotklim. De punchers laadden er hun geweer, voor de echt snelle mannen ging het te snel. Philipsen was de laatste die afhaakte.

En dus was het aan Matthews, Van Aert en andere Pidcocks. Even leek Van Aert zichzelf te laten insluiten, maar op het juiste moment ging de zee open. Van Aert werkte zich al bij al vrij makkelijk voorbij Matthews in Pogacar. De groene trui krijgt zo wat extra kleur.

Bekijk. Michel Wuyts analyseert de achtste rit in de Tour

Bekijk. Pogacar is lovend over sterke Wout van Aert: “Hij is beter dan ik”

Volledig scherm © REUTERS

