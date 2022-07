“Nathan was de MVP van de dag, pure klasse”: Van Hooydonck beulde met de glimlach 150 kilometer op kop voor Van Aert

Tour de France BEKIJK. De monster­vlucht van 140 kilometer van Wout van Aert, de overname van het geel van Pogacar: de 5 hoogtepun­ten van rit 6

Binche-Longwy. De Tour was even in België en dat hebben we geweten. Wout van Aert verzorgde wederom de show in de langste etappe van deze Ronde van Frankrijk. In zijn gele trui was hij mee verantwoordelijk voor een explosieve openingsfase om dan uiteindelijk zelf het heft in handen te nemen. Van Aert belandde in een ontsnapping met Jakob Fuglsang en Quinn Simmons. Even was er mechanisch pech, maar het verhinderde onze landgenoot niet om de volle buit weg te grissen bij de tussensprint en in de finale in zijn eentje door te zetten. Het waren de laatste, mooie noten op zijn gele zang. Net voor de slotklim naar Longwy volgde het adieu. Pogacar nam over met de ritzege.

