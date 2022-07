Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) stapt vanwege familiale omstandigheden uit de Tour

Tour de France “Het ver­haal-Rog­lic zit niet goed en geel verdedigen zou nu prioriteit moeten zijn voor Van Aert”: Armstrong en co scherp voor Jum­bo-Vis­ma

In z’n podcast ‘The Move’ hebben Lance Armstrong en ex-ploegmaat George Hincapie het uitgebreid gehad over de pechdag die Jumbo-Visma zondag beleefde in de Tour de France. Het duo toont zich vooral kritisch voor Primoz Roglic, die al voor de start van de vijftiende rit opgaf. Wout van Aert neemt volgens Armstrong en Hincapie dan weer te veel risico’s in deze fase van de Tour.

19 juli