“Naar mijn wattagemeter keek ik niet”: Nathan Van Hooydonck beulde 150 kilometer op kop voor Van Aert

Tour de France Hittebe­sten­di­ge shirts bij ‘amper’ 20 graden: waarom kiest Ineos-Grenadiers straks op de kasseien weer voor de grafeen­tech­no­lo­gie van Bioracer?

De Tour de France trekt over kasseien. Wie kasseien zegt, die denkt Parijs-Roubaix. Met Dylan van Baarle rijdt ook de winnaar van de jongste editie van de Helleklasieker mee. Zijn ‘geheim wapen’ halverwege april? Geen Scope Atmoz om de bandendruk mee aan te passen, wel een hittebestendig pak van het Belgische fietsenkledingbedrijf Bioracer. U ontdekt er alles over in deze nieuwe aflevering van onze reeks ‘Marginal Gain’.

6 juli