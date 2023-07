Na lang beraad door de jury mag Philipsen dan toch vieren: “Ik was gek geworden als ze mij de zege niet hadden gegeven”

Jasper Philipsen moest zich lang in houden, maar uiteindelijk mocht hij toch vieren na de eerste sprint in de Tour . Had hij Wout van Aert nu gehinderd in die flauw rechts bocht? “Dit is de Tour, hier worden geen cadeaus uitgedeeld, voor niemand.”

KIJK. Jasper Philipsen neemt de kortste weg naar de finish en hindert zo onopzettelijk Wout van Aert

Een zucht van opluchting na de jurybeslissing: Jasper Philipsen bleef na beraad winnaar van de rit met aankomst in Bayonne. “Ze twijfelden blijkbaar, zo werd het uiteindelijk toch spannend", aldus Philipsen in een eerste reactie. “Het was nipt met Wout, letterlijk en figuurlijk. Maar dit is de Tour. Hier worden geen cadeaus uitgedeeld. Door niemand. Iedereen gaat all-in.”

“Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel zorgden voor een schitterende lead-out. Het was aan mij om het tot aan de streep te houden. Mathieu had de ruimte om te gaan en dan weet je dat geen enkele andere spurtaantrekker er nog over komt. Het was tricky met die S-bocht. Ik heb de kortste weg naar de finish genomen. Ik was gek geworden als ze mij de zege hadden afgenomen. Dan was het kot hier misschien te klein geweest.”

“Ik ben blij dat we meteen scoren in de eerste sprint. De eerste is altijd de zenuwachtigste. Op 70 kilometer van de streep was er al stress in het peloton. Alle ploegen gaan voor de overwinning”, aldus Philipsen die ook een zaak doet in het groene klassement door op gelijke hoogte te komen met truidrager Lafay. “Ik wil eerst nog een rit winnen, daarna gaan we kijken naar het groen.”

KIJK. Philipsen: “Blij dat ze de zege aan mij gaven”

Christoph Roodhooft: “Onze Tour is nu al geslaagd”

Ploegleider Christoph Roodhooft was een tevreden man na de rit. “De voorbije twee dagen verliepen niet zoals we gedacht hadden. Of toch wel meteen zweem van ontgoocheling links of rechts. Maar in de eerste massasprint was de ploeg op post. Jasper werkte mooi af.”

“Het zou de sport en de Tour oneer aandoen zijn mocht ik zeggen dat we er gerust in waren. Dat was absoluut niet zo. Het was niet evident om hier te winnen. Uiteindelijk moeten alle puzzelstukken altijd op hun plaats vallen. Ze moeten worden gelegd door de renners zelf en wat dat betreft: chapeau.”

“Ons eerste doel was een rit winnen en op dag drie al is het gebeurd. Onze Tour zal nu op een aangename manier verder verlopen, denk ik. We gaan nu zien wat er komt. Hopelijk nog iets, maar als het niets wordt zal het ook zo zijn. Op dit niveau is winnen absoluut niet evident.”

“Of ik me zorgen heb gemaakt de voorbije twee dagen? Dat viel eigenlijk wel mee. We wisten dat het kantjeboord zou zijn. Als Mathieu voelt dat hij niet kan winnen, dan snap ik het wel dat hij zijn krachten spaart voor een ander moment.”

“Hij kwam al vroeg op kop hier, maar hij is natuurlijk wel iemand die dat net iets langer volhoudt en hij zal er ook wel zijn hart en ziel hebben ingelegd. De voorbije dagen hebben hem uiteraard ook geen plezier gedaan, dat is ook logisch.”

