Morkov kraakte onder extreme hitte in Tour, renners getuigen (verdeeld) over Franse bakoven: “Pas wanneer er iets ernstig gebeurt, trekken ze lessen”

Tour de FranceEinde Tour de France voor Michael Mørkøv. De Deen van Quick.Step-Alpha Vinyl raakte meteen bedwelmd onder de temperaturen tot wel veertig graden en kwam gisteren buiten de tijdslimiet aan. Achteraf was er veel te doen over de hitte, met diverse meningen in het peloton. Moest de ASO ingrijpen? Of is dit part of the job ? “We hebben toch allemaal voor een buitensport gekozen?”

Met temperaturen tot 40 graden Celsius kende de Tour de France gisteren haar warmste dag sinds lang. Trop c’est trop? Voor, tijdens en na de etappe naar Carcassonne waren de beelden veelzeggend. IJsvesten werden tot net voor de start aangehouden, elke millimeter schaduw werd opgezocht. En op de fiets was het vooral drinken. Véél drinken. En afzien. Want zelfs voor de grootste zonneklopper was dit een tikkeltje te veel van ‘het goede’.

Michael Mørkøv (Quick.Step-Alpha Vinyl) leed misschien wel het meest. Al in de eerste kilometers ging het te snel - hij werd overwelmd door de warmte. De meester van de lead-out begon aan een eenzame fietstocht voor de bezemwagen van circa 180 kilometer tussen Rodez en Carcassonne. Op een bepaald moment reed hij zelfs 25 (!) kilometer achterop bij het peloton. Maar aan opgeven dacht hij niet. Zijn moedige tocht ten spijt: zelfs met een opgetrokken tijdslimiet (53'30") kwam De Deen buiten tijd aan. Hij finishte 1:05'40" na winnaar Philipsen. Aan de aankomst weerklonk er applaus en werd hij opgewacht door Tour-directeur Christian Prudhomme, die zoveel moed wel kon appreciëren. “Michael had heel veel last van de hitte”, legde de ploegleiding uit. “Ik ben ontgoocheld, want ik heb alles gegeven”, zei Mørkøv zelf. “Ik bleef rekenen en duwen, maar ik besefte dat het onmogelijk was.” Achteraf was er alleen maar respect van zijn collega-renners. “99 procent zou opgeven.”

Geen woord van kritiek van Mørkøv richting Tour-organisator ASO. Maar andere renners beten na de finish niet op hun lip. Niet in het minst Bob Jungels, winnaar van etappe 9. “Kijk, het is niet aan mij om te beslissen. Maar andere sporten zouden bij deze temperaturen afgelast worden. Helaas is dat bij wielrennen anders. Eerst moet er iets ernstig gebeuren, dan pas trekken ze lessen. Dat is bijzonder jammer. Ik snap ook wel dat er andere factoren meespelen. Zo hadden we de rit vroeger kunnen laten starten, maar dan zou de uitzending niet in prime time zijn geweest. Wij als renner hebben een mening, maar uiteindelijk zijn we maar gewoon spelers van het spelletje.”

Jungels vond het dus onverantwoord. Een mening die gedeeld wordt. Mikaël Cherel: “Nog nooit maakte ik zo een warme dag mee op de fiets. Ik hou van mijn job, maar dit was echt niet leuk. De omstandigheden waren simpelweg te zwaar. Ik weet niet hoeveel water ik heb gedronken. Het waren liters, liters water. Ik schat zeven. Ik klampte me vast aan het feit dat het morgen (vandaag, red.) een rustdag is en ik mijn familie kan terugzien.” Alexander Kristoff zag eveneens af bij de beesten. Bij een klimmetje op 25 kilometer van de streep zwalpte hij over de baan. Daarbij hapte hij naar adem, lucht en had hij vooral dorst. “Voor mij was het te warm. Ik was helemaal gaar. Ik had niets meer over. Ja, we zijn erin geslaagd om de fietsen, maar leuk was het allesbehalve. Welke maatregelen konden worden genomen? Ze hadden de wedstrijd kunnen inkorten...”

Volledig scherm Alexander Kristoff. © Tour de France

Romain Bardet, grote naam in Frankrijk en vierde in het klassement, noemde het “verschrikkelijk”. “Ik had het gevoel dat ik koorts had. We dronken zoveel mogelijk, maar al na tien minuten - vergeef me de uitdrukking - smaakt het water naar urine. Het verfrist helemaal niet. Dit was op de limiet. Plezant kan je dit niet noemen.”

Volledig scherm Romain Bardet. © REUTERS

Maar niet iedereen kan die mening volgen. Dat het warm was: ja. Dat het ongeoorloofd was: niet meteen. Chris Hamilton was voor de start de enige zonder verkoelende vest. “Ik vind de hitte niet erg. Ik ben erin opgegroeid (Hamilton is een Australiër, red.). Het doet me denken aan thuis. Ik ben verrast dat er zoveel geklaagd wordt over de hitte. Je koerst midden in de zomer. Wat verwacht je dan? De omstandigheden zijn voor iedereen dezelfde.”

Alexander Kreiger, ploegmaat van Philipsen, kon zich vinden in die uitleg. “Neen, gezond is dit niet. En sommigen kunnen er beter tegen dan anderen, dat weet ik ook wel. Maar uiteindelijk hebben we allemaal gekozen om een buitensport uit te oefenen. Dit hoort erbij. Dit is wielrennen. Soms ben je helemaal kapot na een dag in de regen of de sneeuw, soms is het afzien door de hitte. Je moet het slim aanpakken qua koelstrategieën.”

Vandaag, tijdens de rustdag, zal tussen de renners onderling nog wel gediscussieerd worden over de hitte en of het al dan niet geoorloofd is. Want morgen wordt het weer puffen. Tussen Carcassonne en Foix klimmen de temperaturen opnieuw richting 35 graden. Weliswaar enkele graden koeler dan de helse rit van gisteren.

Tom Pidcock springt na etappe in fontein:

Hitteprotocol Geen ingekorte rit of vroeger vertrekuur gisteren. Maar de ASO, organisator van de Tour, paste wel degelijk het hitteprotocol (Extreme Weather Protocol) toe. Naast de tijdslimiet werd gesleuteld aan de bevoorrading. Dat kon vanaf kilometer 0 tot 10 kilometer voor de finish. Drinkbussen waren ook beschikbaar in de ambulance en de neutrale wagens van Shimano. Bovendien werd het asfalt met een sproeiwagen gekoeld (zie beelden hieronder) zodat het niet ging smelten en het een lagere temperatuur had op het moment de renners er passeerden. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Michael Morkov en Benjamin Thomas. © Quick.Step-Alpha Vinyl en AP

Volledig scherm Pogacar zorgt voor verkoeling bij Philipsen. © AP

Volledig scherm Stefan Kung. © Pool via REUTERS

Volledig scherm Benjamin Thomas. © Pool via REUTERS