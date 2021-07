Morkov kan Cavendish vandaag naar record van Eddy Merckx gidsen: “Evenveel adrenaline als Mark”

36 is hij al, maar Patrick Lefevere was er twee maanden geleden al als de pinken bij om het contract van Michael Morkov met twee jaar te verlengen. Een maandje na Alaphilippe en Evenepoel volgde de Deense locomotief die in deze Tour opnieuw bewijst dat hij de beste lead-out in het peloton is. Al drie keer gidste hij de herrezen Mark Cavendish naar ritwinst, een ongezien en onverhoopt succes waar Morkov één van de vaders van is. “Sprinters vertrouwen nu eenmaal op mij”, zegt de Deen. “Ik heb voor dit team al Tourritten gewonnen met Viviani, Bennett en nu met Cav. Die kwaliteiten bezit ik omdat ik veel op de piste gereden heb, me goed kan positioneren aan de kop van het peloton en weet hoe ik voor mijn positie moet vechten. Ik geef de richtlijnen. De andere jongens krijgen van mij te horen wanneer ze moeten aangaan en hoe hard. Ze volgen dat perfect op.”