Morkov en Rickaert nóg belangrijker voor Cavendish en Philipsen? Finish op Champs-Elysées ligt 200 meter verder dan andere jaren

16 juli Ritzege nummer twee voor Matej Mohoric in deze Tour de France. De Sloveen sloot al vroeg op de dag aan in de vlucht, gooide als eerst de knuppel in het hoenderhok in de kopgroep en trok er dan 25 kilometer voor de meet alleen op uit, om met een minuut voorsprong in Libourne aan te komen. Een masterclass. Bekijk hieronder de hoogtepunten van etappe negentien.