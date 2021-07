Mooi beeld: Cavendish maakt pitstop bij ex-ploeg Ineos, groene trui krijgt felicitaties van collega-sprinter Greipel

Tour de France Benoot geeft op in de Tour: eisen de blessures hun tol of is er meer aan de hand?

7 juli Abandon. Opgave, Tiesj Benoot. De melding kwam al heel vroeg in de etappe. Nog voor de eerste beklimming van de Mont Ventoux gooide onze landgenoot de handdoek. Dinsdag al had hij een heel moeilijke dag beleefd in de rit naar Valence. Benoot hoopte gisterochtend bij de start in Sorgues nog op een beter gevoel maar vreesde dat het wat tijd nodig zou hebben. Die vrees kwam ook uit.