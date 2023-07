“Misschien wel dé sleutelrit”: wat moet u weten over de tijdrit? En wie is de favoriet voor Michel Wuyts?

Amper één tijdrit telt deze Tour . Maar ‘t is er wel eentje die kan tellen. “Er moéten grotere verschillen komen”, schat onze analist Michel Wuyts in. Waarom? Welk parcours krijgen de renners voorgeschoteld? En wie is volgens Wuyts in het voordeel, Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar? Ontdek het hieronder.

KIJK. Michel Wuyts: “Tijdrit wordt essentiële etappe”



Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De renners krijgen een Alpentijdrit van 22,4 kilometer op hun bord. Qua lengte lijkt dat mee te vallen, maar de rit telt wel ruim zeshonderd hoogtemeters. Flink wat klimwerk, dus.

Startplaats is Passy, een gemeente in de Haute-Savoie waar Nobelprijswinnares Marie Curie in 1934 overleed. Na een relatief vlakke aanloop van dik 2 kilometer arriveren de renners aan het eerste obstakel van de etappe, de Côte de Soudans. Die klim is 1,3 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 8,8 procent.

Eens boven volgt voor de renners een strook die geleidelijk naar beneden loopt tot in Sallanches. Van daar volgt een licht oplopend stuk naar Domancy. Daar wacht de grootste uitdaging van de etappe: de Côte de Domancy, een klim van 2,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,4 procent.

De aankomst ligt niet op de top, wel zo’n 3,5 kilometer verder. En ook richting aankomstplaats Combloux is het nog klimmen (gemiddeld aan 5 procent). Combloux is een skidorp op 4 kilometer van het bekendere Megève.

KIJK. Het profiel van etappe 16

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Helemaal hetzelfde is het parcours niet, maar er zijn wel flink wat raakvlakken tussen de tijdrit van vandaag en een tijdrit uit de Tour van 2016. Zeven jaar geleden ging het om een tijdrit van 17 kilometer tussen Sallanches en Megève. Ook toen maakte de Côte de Domancy deel uit van het parcours, zij het wel vroeger in de etappe. Ook Combloux werd aangedaan, maar was toen niet de aankomstplaats. De omloop loog toen alleszins niet.

Geletruidrager Chris Froome won de race tegen de klok. Hij was in die achttiende etappe uiteindelijk 21 seconden sneller dan de nummer twee, Tom Dumoulin. De verschillen met de rest van de top tien waren aanzienlijker. Zo eindigde Thomas De Gendt, die knap zesde werd, op meer dan een minuut. Krijgen we nu ook zo’n verschillen?

Volledig scherm Chris Froome won in 2016 de tijdrit die over Côte de Domancy trok. © BELGA

Volledig scherm Froome haalde het toen voor Tom Dumoulin. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“In tijdrit naar Combloux liggen echt wel kansen voor Vingegaard en Pogacar om het verschil te maken”, schat Michel Wuyts in (zie video boven). “Het wordt een essentiële etappe. Misschien wel dé sleuteletappe van alles wat nog komt. Er moeten grotere verschillen vallen. In wiens voordeel dat zal zijn? Mijn gevoel zegt dat Vingegaard de betere tijdrijder is, maar ik ben dat ook eens gaan nakijken. Tot dusver hebben ze vier keer tegen elkaar een tijdrit gereden in de Tour en het staat 2-2. Pogacar haalt het als de tijdrit in het begin van de Tour ligt, maar hij legt de duimen aan het eind. Wikken en wegen, dus. Maar gevoelsmatig zeg ik dat de kans groot is dat Vingegaard z’n voorsprong zal uitbreiden. Of dat voldoende zal zijn voor Tourwinst, denk ik dan weer niet.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.