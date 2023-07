Misrekening bij SD Worx: Kopecky kan niet sprinten om zege, Vollering krijgt tijdstraf

⛰️@Yarakastelijn crosses the line first in the Côte de Najac, and is now tied with @anouskakoster



⛰️@Yarakastelijn franchit la ligne en premier dans la Côte de Najac, et est maintenant à égalité avec @anouskakoster #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/Memr2tSBBO