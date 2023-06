Michel Wuyts maakt zijn Gouden Tour-ploeg: “Van Aert kan zich op alle domeinen onderscheiden”

Gouden TourZaterdag start in het Baskische Bilbao de 110e editie van de Tour de France. Onze analist Michel Wuyts blikt vooruit en stelt zijn Gouden Tour -ploeg samen. Ben jij het eens met Wuyts of denk je er helemaal anders over? Bewijs dat je de grootste kenner bent in de Gouden Tour en maak kans op 7.000 euro cash en nog heel wat andere prachtige prijzen dankzij HLN.

Ook Wuyts verwacht een tweedstrijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. “Pogacar is voor mij de topfavoriet, maar Vingegaard zal er een fantastisch duel van maken. David Gaudu wordt volgens mij derde.”

“Wout van Aert is een no-brainer. Het is Van Aert of Van der Poel. Ik heb de Belg gekozen, omdat hij zich op alle domeinen kan onderscheiden. Ik denk niet dat Van der Poel tot het uiterste zal gaan in de tijdrit en ook in bergetappes kan Van Aert punten sprokkelen.

“Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Mark Cavendish zijn mijn sprinters van dienst. “Zowel Philipsen als Pedersen kunnen een klimmetje overleven en dat zal nodig zijn om te scoren de komende weken. Pedersen kan eveneens meegaan in een lange vlucht. Ik denk dat Cavendish nog één keer het zegegebaar zal maken in de Tour.”

“Julian Alaphilippe zal zich willen bewijzen. In de Dauphiné was hij best in orde. Ik verwacht dus wel iets van de tweevoudige wereldkampioen. Matteo Jorgenson is de rijpste van de aankomende talenten. Valentin Madouas kroonde zich op een eclatante manier tot Frans kampioen. Die trui zal hem ongetwijfeld vleugels geven. Rigoberto Uran is een zekerheid voor een toptiennotering. Fred Wright zal zijn etappes uitkiezen en is nog sterker dan vorig jaar.”

“Daarnaast neem ik ook nog ouderdomsdeken Luis León Sánchez mee. Van Georg Zimmermann hebben we het laatste nog niet gezien. Søren Waerenskjold kan meesprinten als Kristoff zich niet goed voelt. Hij heeft indruk op me gemaakt in de Baloise Belgium Tour.”



Volledig scherm De Gouden Tour-ploeg Michel Wuyts. © HLN

