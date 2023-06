Michel Wuyts en Jan Bakelants zien het krioelen van de Van Aert-etappes: “Zes ritzeges mocht Wout enige kopman zijn? Ik vind dat niet uit de lucht gegrepen”

KIJK. De Baskische Muur die over de eerste gele trui in de Tour beslist: geknipt voor eerste oorlog Pogacar en Vingegaard, te zwaar voor Van Aert?

Wie pakt de allereerste gele trui in de Tour? Kandidaten in overvloed, al zal de Côte de Pike veel gegadigden toch eens in de haren doen krabben. Is de lang uitgevallen Muur van Hoei te zwaar voor mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Een Baskisch onding van naderbij bekeken.