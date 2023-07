Mevrouw Vingegaard in de wolken met tweede eindzege van haar man: “Enorm trots op Jonas”

Het koersver­haal van Jasper Philipsen begon als... rechtsback bij Westerlo: “De lijn afgaan, dat was mijn ding”

Zijn groene trui is sinds vrijdag binnen. Zondag doet hij in Parijs een gooi naar ritzege nummer vijf in deze Tour. Jasper Philipsen (25) is de beste sprinter ter wereld, maar daar ging een lang leerproces aan vooraf. Op zoek naar de wielerroots van de ‘Vlam van Ham’. En dat verhaal begint... in het voetbal. “Jasper was een grasmachien. Voor de wedstrijd zette je hem in gang en aan het einde van de match was de volledige grasmat kortgemaaid.”