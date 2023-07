Meteen strijd tussen de grote kanonnen en de Belgen maken indruk: dit was het Spaans-Baskische drieluik

De openingsrit leverde meteen spektakel op. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zorgden voor vuurwerk op de veelbesproken Côte de Pike, maar het was uiteindelijk Adam Yates die aan het langste eind trok. De ploeggenoot van Pogacar versloeg zijn tweelingbroer Simon Yates en veroverde zo de felbegeerde gele trui. Wout van Aert werd elfde. Mathieu van der Poel en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe kwamen er niet aan te pas. Daniel Felipe Martínez, een van de kopmannen bij Ineos, verloor meer dan drie minuten en zag zijn klassementsambities in rook opgaan.

Victor Lafay trok verassend aan het langste eind. De Fransman van Cofidis legde de rest in de luren met een late uitval. Wout van Aert kwam net te laat en werd vloekend tweede. Met Dylan Teuns (achtste) en Steff Cras (tiende) eindigden nog twee landgenote in de top tien. Van der Poel en Alaphilippe moesten opnieuw vroegtijdig afhaken. De twee dure vogels sprokkelden zo amper tot geen punten in het openingsweekend. Een serieuze streep door de rekening van talrijke Gouden Tour-deelnemers. Ook Ben O’Connor had er ongetwijfeld meer van verwacht. De Australiër van AG2R-Citroën moest op de Jaizkibel afhaken in de het groepje der favorieten.