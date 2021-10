Meteen kans op geel voor Van Aert en een mini-Parijs Roubaix: zo zou de Tour de France 2022 eruitzien

Tour de franceDe Tour 2022 krijgt stilaan vorm. De Grand Départ in Denemarken, een mini-Parijs-Roubaix en een passage door België. Dit is hoe het parcours van de Ronde van Frankrijk er volgend jaar zou uitzien.

Welke klassementsrenner krijgt een Tour op zijn maat? En komen de klassieke coureurs aan hun trekken? Op het volledige parcours is het nog wachten tot donderdag. Dan wordt de Ronde van Frankrijk van volgend jaar door de ASO officieel voorgesteld in het Palais des Congrès in Parijs. Maar de voorbije dagen en weken sijpelden er al heel wat details door.

Deense opening

Denemarken is volgend jaar het decor van de Grand Départ. De start zou op zaterdag 2 juli gegeven worden, al is ook vrijdag 1 juli een mogelijkheid, zodat er na de terugkeer uit Denemarken ruimte is voor een extra rustdag. Afwachten wat de ASO beslist.

Wel is zeker dat ze openen met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in hoofdstad Kopenhagen. Meteen een kans voor Wout van Aert om het geel te veroveren. Ook de tweede (199km) en derde rit (182km) vinden plaats op Deense bodem, met telkens kansen voor de sprinters. Al is het in de tweede etappe wel uitkijken naar de passage in de finale over de Storebælbro, een 18 kilometer lange brug over de Grote Belt-zeestraat. Als daar de wind goed staat...

VIDEO. Het parcours van de eerste drie etappes in Denemarken

Het noorden (en de Hel)

Op de vierde Tourdag staat er een rustdag gepland - het peloton reist dan van Denemarken naar Noord-Frankrijk. Over de vierde etappe is weinig bekend, maar die lijkt aan te komen in Calais. ‘t Is nu al vooral uitkijken naar rit vijf, die zou finishen in Wallers. En dat betekent: kasseien. Een kleine Parijs-Roubaix, al is het nog niet duidelijk welke stroken zijn opgenomen in het parcours. De klassementsmannen houden hun hart al vast.

De Franse krant ‘La Voix du Nord’ meldt onder meer dat België de Tour, drie jaar na de Grand Départ in Brussel, opnieuw mag verwelkomen. Het Henegouwse Binche zou namelijk de startplaats worden van de zesde rit, die (grote delen van) Wallonië zou doorkruisen en uiteindelijk aankomt in Longwy.

Het eerste klimwerk

Nog in de eerste week zou het peloton een eerste aankomst bergop voorgeschoteld krijgen op La Planche des Belles Filles, waar Dylan Teuns in 2019 triomfeerde en Tadej Pogacar in 2020 de Tour naar zijn hand zette in een ongelooflijke tijdrit. De streep zou ook nu na de beruchte onverharde strook liggen.

Nadien volgt volgens verschillende Franse media een kort uitje naar Zwitserland. De finish van de (eveneens lastige) achtste rit ligt in Lausanne. Net voor de tweede rustdag gaat het dan van Aigle, waar het hoofdkwartier van de UCI huist, terug naar Frankrijk, naar Châtel. Hoogstwaarschijnlijk ligt de meet daar na een afdaling.

Volledig scherm Teuns won in 2019 op La Planche des Belles Filles. © BELGA

De Alpen

In de tweede week duiken de renners de Alpen in. Morzine-Megève zou de eerste Alpenrit worden. In etappe elf volgt een aankomst bergop op de Col du Granon (12km aan 10%), een dag later in Alpe d’Huez (13,8 aan 8%). De Tour keert zo voor het eerst sinds 2018 terug naar de ‘oranje berg’ met de 21 haarspeldbochten. Toen won de latere eindwinnaar Geraint Thomas.

Richting het zuiden

Na Alpe d’Huez zou het peloton koers zetten richting Saint-Étienne. En daar heeft Thomas De Gendt goede herinneringen aan - die fantastische overwinning in 2019, weet u wel. Ook Mende krijgt naar verluidt een aankomstplek, met de streep in principe aan het vliegveld kort na de Côte de la Croix Neuve (3km aan 10,2%).

De slotweek

Over de slotweek van de Tour is op dit moment weinig bekend. Er waren aanvankelijk geruchten over een aankomst op Plateau de Beille, maar zover zou het niet komen. Wel zou er een rit naar Peyragudes op het programma staan. Volgens ‘France Bleu’ krijgen we op de voorlaatste dag een slottijdrit van zo’n 30 kilometer in het Lot-departement. De Tour eindigt op 24 juli - uiteraard - traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs. Met opnieuw Wout van Aert als winnaar?

Volledig scherm Wout van Aert won in de vorige Tour op de Champs-Élysées in Parijs. © Photo News

