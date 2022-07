Mauro Gianetti, CEO van UAE en grote baas van Pogacar: “Ik denk dat we de Tour hebben verloren vandaag”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mauro Gianetti, CEO van UAE en de grote baas van Pogacar gelooft niet meer in de kansen van de Sloveen. “Ik denk dat we de Tour vandaag verliezen”, weet de Italiaan. “We zaten in de positie waarin we moesten aanvallen en dat hebben we geprobeerd. Vandaag speelden we alles of niets. Uiteindelijk ging het enkel nog om de ritzege. Tadej probeerde het wel nog, maar het lukte niet. Van Aert, Vingegaard en Tadej waren fantastisch.”

“Bravo aan Vingegaard en Jumbo-Visma. Hij toont vandaag dat hij eveneens een fantastisch persoon is. Wat hij deed na de crash van Tadej was schitterend. Ik ben trots op ons team, ze doen het fantastisch. Jumbo-Visma is sterk, maar wij zijn natuurlijk ook maar met drie renners meer in koers. Hirschi zit nog in koers, maar hij haalt niet het niveau dat hij normaal etaleert. Met Vegard Stake Laengen, George Bennett en Marc Soler in topvorm, zou het een andere Tour geweest zijn. Maar Jumbo is vooral supersterk.”

Pogacar: “Vingegaard proficiat gewenst met de eindzege”

Tadej Pogacar was na de etappe groots in het verlies. “Ik denk dat de Tour beslist is. Je weet het natuurlijk nooit, want er kan veel gebeuren in drie dagen. Maar normaal is het over. In de tijdrit zal ik nog eens alles geven. Ik heb Vingegegaard proficiat gewenst met de eindzege. Hij was super sterk.”

