Mathieu van der Poel speelt geen rol van betekenis in openingsrit: “Hier ga ik niet van wakker liggen”

Goed, maar niet goed genoeg. Dat was de conclusie van Mathieu van der Poel (28) na de openingsrit in de Tour . Een ontgoocheling? Niet echt. “Ik ken mezelf beter dan jullie me kennen: ik wist dat dit heel moeilijk zou worden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. De hoogtepunten van de eerste etappe

Hij was een van de vooruitgeschoven favorieten, maar Mathieu van der Poel zegt dat hij altijd zijn twijfels had over de haalbaarheid van rit 1. “Als ik overtuigd was geweest dan dit echt iets voor mij was, had ik dat vooraf wel duidelijk gezegd”, zei hij na de finish in Bilbao. “Dan had ik wel gezegd dat ik voor geel ging. Maar ik wist dat dit limiet was. Ik wist dat ik een uitzonderlijk goeie dag zou nodig hebben om hier te winnen.”

Die had hij niet. Van der Poel werd 37ste op een dikke halve minuut van Yates. “De benen waren goed, maar niet super. Normaal had ik iets makkelijker boven moeten komen, maar ik was fysiek niet scherp genoeg om mee te doen voor winst. Ik had mijn beste waarden niet meer in mijn benen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Van der Poel zei dat hij de bladzijde snel zou kunnen omdraaien. Zo groot was zijn ontgoocheling niet. “Het was zwaar en het was eerlijk”, zei hij. “Dan kan ik het resultaat aanvaarden. Hier ga ik niet van wakker liggen.”

Moeilijker was om zijn volgende doel te benoemen. “Maandag is nu de beste kans”, zei hij. “Met Jasper Philipsen. Maar voor mezelf? Dat weet ik niet meteen. Dat ga ik even moeten bekijken.” De rit van zondag misschien? “Neen, die is nog zwaarder dan de etappe van zaterdag. Dat is normaal geen rit waar ik kans maak.” De Jaizkibel, 8,1 kilometer klimmen aan 5,3 procent met top op 9 kilometer van de finish, is spelbreker. “Als de echte klimmers hier hun zinnen op zetten, wordt het afzien. Ik ga me op mijn gemak houden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.