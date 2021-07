Mark Cavendish na evenaring van het record van Eddy Merckx: “Het is gewoon een nieuwe overwinning in de Tour”

“Ik dacht niet aan het record onderweg”, aldus Cavendish. “De warmte en de wind waren verschrikkelijk lastig. Ik ben diep geweest. Ik zat echt op mijn limiet.” Cavendish had wat pech onderweg met een lekke band en een val van Tim Declercq. “Ze hebben mij weer fantastisch geholpen en ik ben al mijn ploeggenoten dankbaar.” Cavendish was niet echt bezig met record. “Het is gewoon een nieuwe overwinning in de Tour. Het is net als mijn eerste. 34 is naar een nummer. Ik droomde ervan als een kind. Ik wil een inspiratiebron zijn voor de jeugd.” Op het einde gaf Stijn Vlaeminck hem nog een zakje snoep. “Ik apprecieert dit enorm. Ik zal ze delen met mijn ploegmaats”, besluit de 36-jarige Brit die duidelijk heel erg moe is.