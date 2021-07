Mark Cavendish na 32ste zege in de Tour de France: “Het record van Merckx? Zeg de naam niet”

“Het lijkt wel alsof het hier altijd een andere aankomst is, niet? In 2008 ging het licht bergop, in 2011 was het nog een beetje bergop, maar minder lang. Man, ik kan niet geloven dat het al tien jaar geleden is dat ik hier won. Best speciaal. Het gebeurde vandaag ook op een beetje een gelijkaardige manier. We praatten over wat we zouden doen in de finale. Want er zijn hier zoveel sterke sprintploegen die voorin willen zitten. Dus is het hard om vooraan te blijven, je wordt altijd overspoeld. Zeker door bepaalde sprintersploegen, die een hele ploeg naar hier brachten voor een spurter, maar toch niet op kop gaan rijden.”