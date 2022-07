Marianne Vos praat voor het eerst over haar vriendin: “Zij mag ook eens mee in de spotlights staan”

Tour de France FemmesMarianne Vos pakte al meer dan 240 overwinningen, maar haar zege in de Tour ligt haar nauw aan het hart. Ook al is ze intussen 35, er lijkt geen sleet te komen op de vandaag erg openhartige Nederlandse kopvrouw van Jumbo-Visma. “Leeftijd is maar een getal. Zolang je het graag doet, kan je veel bereiken.”

Vos staat al jaren aan de top, andere renners krijgen het moeilijk eens ze de 34, 35 bereiken. De Nederlandse klasbak blijft evenwel winnen. “Ik voel me nog altijd heel goed”, antwoordde Vos op het persmoment na afloop. “Leeftijd is slechts een getal. Bovendien amuseer ik me op de fiets, ik houd van koersen en dat is een grote motivator. Zolang je iets graag doet, kan je volgens mij ook presteren. Al is je gezondheid natuurlijk ook belangrijk, maar ook daar zit het goed.”

“Ik ben gewoon heel blij dat er nu een Tour de France is voor dames, ik kon toch niet stoppen vooraleer ik er ooit één gereden had”, grapte ze. “Dit is een mijlpaal voor het dameswielrennen. Ik heb er heel lang voor geijverd en nu kunnen we eindelijk onze wedstrijd rijden. Hier dan winnen, betekent heel veel voor mij.”

Vos nam ruimschoots de tijd om iedereen te bedanken die haar in haar carrière bijstaat. Haar ouders Henk en Conny, die van de partij waren in Provins, en ook haar vriendin. Opvallend, want Vos spreekt amper over haar privéleven. “Mijn vader heeft intussen een museum met allerlei spullen van mij, deze gele trui zal daar ook een plekje krijgen”, vertelde ze. “Het is heel bijzonder dat ik die belangrijke momenten in mijn carrière met hen kan delen. Ze zijn hier nu ter plaatse, maar ik weet dat ze me ook steunen van thuis uit. Ook al zijn ze niet aanwezig op een koers, ze zijn er altijd voor mij, net zoals mijn vriendin. Die is hier niet vandaag, maar zowel zij als mijn ouders steunen me met heel hun hart. Ik weet dat ze er altijd voor mij zijn.”

Vos spreekt nooit over haar vriendin. Na afloop van het persmoment verifieerde Belga dan ook even of ze weet welke impact dit “los zinnetje” kan hebben. “Ja, ik ben me er wel van bewust”, zei ze. “Ik bedank altijd mijn ouders en familie, nooit mijn vriendin, terwijl zij ook voor mij heel belangrijk is. Zij mag ook mee in de spotlights staan, al betekent dat niet dat we nu plots dubbelinterviews gaan geven of zo”, lachte Vos nog.

