Magnus Cort triomfeert na prangende sprint, Pogacar behoudt zijn gele trui na monstervlucht

Het was vechten voor een plekje in de vlucht van de dag. Na maar liefst 50 kilometer scheurde een eerste noemenswaardige kopgroep zich los. De namen: Gilbert, Van Baarle, Sánchez en Rolland. Dat viertal kreeg even later gezelschap van 21 renners met onder meer Kämna, Laporte, Ganna, Bettiol en Cort. Meteen goed voor de ruimste kopgroep van deze Tour. Het peloton liet begaan.

Magnus Cort: “Voor mij als renner is er niets groter dan dit”

“Het is ongelooflijk. Ik kan het nauwelijks geloven. Ik heb heel lang tegen de limiet gezeten op de slotklim. Al kon ik wel wat energie sparen doordat een sterke ploegmaat genaamd Bettiol vooraan reed. Voor mij als renner is er niets groter dan dit. Ritten najagen in grote rondes is mijn ding. Het is straf dat het opnieuw gelukt.” Cort won in 2018 al eens een rit in de Tour.