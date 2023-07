Mads Pedersen triomfeert in Limoges, net niet voor Philipsen en Van Aert

“Vanmorgen was het hinken op twee gedachten. Een kans voor aanvallers of een sprint. Daardoor heb ik het enkele keren geprobeerd”, weet de wereldkampioen van Harrogate. “Als dat niet lukte, heb ik besloten om wat energie te sparen in het peloton. We zijn rustig gebleven. Mijn ploegmaats zorgden voor een fantastische lead-out. Ik ben blij dat ik de benen had om het af te ronden. Maar het was zo’n lange finish. Ei zo na moest ik op 50 meter van de streep gaan zitten. Gelukkig gebeurde dat niet. Ook Jasper (Philipsen, red.) reed een goede sprint. Of je nu met twee meter of met 1 centimeter voorsprong wint, maakt niets uit.”