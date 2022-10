Maar één tijdrit, zwaar Alpenmenu en apotheose in de Vogezen op Le Markstein: ontdek hier het parcours voor de Tour 2023

Tour de FranceHet parcours van de Tour 2023 is bekend. Met 8 bergritten, 8 vlakke ritten en 4 heuvelritten is er voor ieders bek wat spek, al zijn de tijdrijders met slechts één chronorit van 22 kilometer heel erg karig bedeeld. Het meest in het oog springend is de terugkeer van de Puy de Dôme. Verder krijgt de Tour op de voorlaatste dag een apotheose in de Vogezen met een aankomst op Le Markstein. De vraag is wat Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen doen, want ook de Giro oogt aantrekkelijk voor hen .

Bekijk: het parcours van de Tour in 2023

De Tour begint in Bilbao in het Baskenland. De eerste etappe (1 juli) is een heuvelrit met start en aankomst in Bilbao. Op dag twee gaat het opnieuw op en af van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastian, waar Remco Evenepoel al twee keer de Clasica won. Ook Wout van Aert zal smullen van het profiel van de eerste twee etappes. Tijdens de derde etappe verlaat de Tour het Spaans grondgebied met een rit van Amorebieta naar Bayonne.

Orgelpunt van de eerste week: Puy de Dôme

Vanuit Zuid-Frankrijk gaat het snel richting de Pyrenneeën. Op dag vijf wachten de Aspin en Tourmalet om te eindigen op Cauterets - Pont d’Espagne. Na het intense begin volgen twee sprintetappes met aankomsten in Bordeaux en Limoges. Het is voor de klassementsrenners een welgekomen rustpauze voor de bergrit op de tweede zondag met aankomst op de steile Puy de Dôme in het Centraal Massief. De laatste keer dat de Tour een finish had op de Puy de Dôme was in 1988. Eddy Merckx kreeg er in 1975 een slag in de lever, waardoor hij die Tour verloor en nadien nooit nog een grote ronde won. Startplaats St. Leonard-de-Noblat is een knipoog naar Raymond Poulidor.

Volledig scherm Patrick Lefevere was een aandachtige aanwezig in het Palais des Congres. © Photo News

Klimtijdrit in de Alpen?

In de tweede week gaat het via Clermont-Ferrand naar de Auvergne, met een passage in Roanne, waar Van Aert in 2019 een tijdrit won in de Dauphiné. Het volgende hoogtepunt vindt plaats op de Franse feestdag. De rit van 14 juli eindigt op de Col du Grand Colombier, een monster van 17 km aan een gemiddelde van 7,2%. Daags nadien wacht een rit over de Joux Plane met aankomst in Morzine. Op de derde zondag krijgen we een nieuwe aankomst bergop met aankomst op Saint-Gervais Mont-Blanc.

Geen La Planche des Belles Filles

De derde week begint tot slot met een (klim)tijdrit van 22 kilometer in de Alpen naar Combloux. Daags nadien volgt de koninginnenrit over de Col de la Loze - met 2.304 meter hoogte het dak van de Tour en de scherprechter in 2020 - om te eindigen in Courchevel. Na de Alpen is het klimmen nog niet voorbij, want ook de Jura en de Vogezen krijgen een passage. Dit jaar geen La Planche des Belles Filles als decor, maar wel de Grand Ballon en een apotheose met een aankomst rond Le Markstein.

De slotrit start op de piste in Saint-Quentin-en-Yvelines, waar Lotte Kopecky recent nog twee wereldtitels veroverde, en eindigt op de Champs-Elysées.

Pogacar: “Er kan in slotweekend nog veel gebeuren”

Tadej Pogacar ziet gelijkenissen met het parcours van de Tour 2020, toen hij voor het eerst won. “Ik vind het wel leuk. De start is goed en het slot is zelfs nog beter. Er kan veel gebeuren in die drie weken tijd. Ik kan Evenepoel moeilijk uitnodigen om naar de Tour te komen. Als ik wereldkampioen zou zijn, dan zou ik zeker starten. Maar Remco werkt aan zijn eigen verhaal, dus hij moet het voor zichzelf uitmaken.”

Volledig scherm Tadej Pogacar. © Photo News

Van Avermaet: “Ik kom meestal bij drie of vier kansen uit”

“De ritten in het Baskenland moeten me liggen als ik goed ben. Vorig jaar zaten er een paar schone ritten bij voor mij, meestal kom ik maar bij drie of vier kansen uit. Ik zou er graag bij zijn, maar moet natuurlijk geselecteerd raken”, aldus Greg Van Avermaet die aanwezig was op de Tourpresentatie. “Wat Evenepoel moet doen? Hoh, hij kan eigenlijk geen slechte keuze maken. De Giro ligt hem met meer tijdritkilometers in principe beter. Hij moet de keuze maken of de Tour nu al aan de orde is.”

Volledig scherm © Photo News

Het parcours WEEK 1 Zaterdag 1 juli - rit 1: Bilbao – Bilbao (heuvelrit - 182 km) Zondag 2 juli - rit 2: Vitoria-Gasteiz – San Sebastian (heuvelrit- 209 km) Maandag 3 juli - rit 3: Amorebieta-Etxano – Bayonne (vlakke rit- 185 km) Dinsdag 4 juli - rit 4: Dax – Nogaro (vlakke rit - rit182 km) Woensdag 5 juli - rit 5: Pau – Laruns (bergrit - 165 km) Donderdag 6 juli - rit 6: Tarbes – Cauterets (bergrit- 145 km)* Vrijdag 7 juli - rit 7: Mont-de-Marsan – Bordeaux (vlakke rit - 170 km) Zaterdag 8 juli - rit 8: Libourne – Limoges (vlakke rit - 201 km) Zondag 9 juli - rit 9: Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme (bergrit - 184 km)* RUSTDAG 1 Maandag 10 juli - rustdag in Clermont-Ferrand WEEK 2 Dinsdag 11 juli - rit 10: Vulcania – Issoire (heuvelrit - 167 km) Woensdag 12 juli - rit 11: Clermont-Ferrand – Moulins (vlakke rit - 180 km) Donderdag 13 juli - rit 12: Roanne – Belleville-en-Beaujolais (heuvelrit - 169 km) Vrijdag 14 juli - rit 13: Châtillon-sur-Chalaronne – Col du Grand Colombier* (bergrit - 138 km) Zaterdag 15 juli - rit 14: Annemasse – Morzine (bergrit - 152 km) Zondag 16 juli - rit 15: Les Gets – Saint-Gervais Mont-Blanc* (bergrit - 180 km) RUSTDAG 2 Maandag 17 juli - rustdag in Saint-Gervais Mont-Blanc WEEK 3 Dinsdag 18 juli - rit 16: Passy – Combloux (klimtijdrit - 22 km) Woensdag 19 juli - rit 17: Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel ( bergrit - 166 km) Donderdag 20 juli - rit 18: Moûtiers – Bourg-en-Bresse (vlakke rit - 186 km) Vrijdag 21 juli - rit 19: Moirans-en-Montagne – Poligny (heuvelrit - 173 km) Zaterdag 22 juli - rit 20: Belfort – Le Markstein (bergrit - 133 km) Zondag 23 juli - rit 21: Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs Champs-Elysées (vlakke rit - 115 km) *Aankomsten bergop Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Tour voor vrouwen trekt naar Tourmalet en eindigt met slottijdrit

De Tour de France voor vrouwen trekt voor de tweede editie naar Centraal- en Zuid-Frankrijk. De Tour kent op de dag dat de mannen aankomen op de Champs-Elysées een Grand Départ in en rond Clermont-Ferrand.

De eerste echte test volgt in rit vier met een geaccidenteerde rit naar Rodez, waar Greg Van Avermaet ooit won. Voor het zwaartepunt trekt de Tour de France Femmes naar de Pyreneeën op zaterdag 29 juli.

In rit 7 gaat het in een vrij korte tocht van 90 kilometer over de Col d’Aspin naar een aankomst bergop op de Tourmalet.

Daarna nog een nieuwigheidje: een slottijdrit. Vorig jaar was er geen chronoproef bij de eerste editie, nu staat alles op het spel tegen de klok in Pau met een tijdrit van 22 kilometer.

Het parcours voor de vrouwen: Rit 1: zondag 23 juli 2023: Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrrand (124 km) Rit 2: maandag 24 juli 2023: Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km) Rit 3: dinsdag 24 juli 2023: Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km) Rit 4: woensdag 26 juli 2023: Cahors - Rodez (177 km) Rit 5: donderdag 27 juli 2023: Onet-le-Chateau - Albi (126 km) Rit 6: vrijdag 28 juli 2023: Albi - Blagnac (122 km) Rit 7: zaterdag 29 juli 2023: Lannemazan - Tourmalet (90 km) Rit 8: zondag 30 juli 2023: Pau - Pau (slottijdrit 22 km) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Annemiek van Vleuten won vorig jaar bij de vrouwen. © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Photo News