Lotto-Dstny met vijf Belgen rond Ewan naar de Tour, Campenaerts is de grote verrassing

Ondanks Caleb Ewan dit jaar nog maar één massasprint - Marcel Kint Classic - wist te winnen en er ook in de recente Ronde van België niet aan te pas kwam tegen Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen in de twee sprints, blijft de Australiër de Tour-kopman van Lotto-Dstny. “Idealiter had Caleb nog een massasprint gewonnen voor de Tour, maar het is niet zo dat hij nu een gebrek aan vertrouwen heeft. Ook de valpartij in de tweede rit van de Ronde van België heeft hem geen mentale klap bezorgd”, zegt sportief manager Kurt Van De Wouwer.

De Ewan die de Poggio met de besten opvlamde in Milaan-Sanremo van enkele jaren geleden zagen we dit jaar nog niet, maar conditioneel lijkt hij behoorlijk in orde te zijn. In de Ardennenrit van de Ronde van België bleef hij lang aanklampen - maar niet zo lang als Philipsen. “Het vormpeil van Caleb is al een heel seizoen goed”, zegt Van De Wouwer. “Het is alleen in de sprints dat het voorlopig net niet lukt, maar het verschil tussen winst en verlies is zeer klein. Enkel de finishing touch ontbreekt nog, maar dat kan snel veranderen en wij als ploeg zijn er ook zeker van dat het zo zal zijn. Het moet gewoon eens juist vallen en mee zitten en dan kan de trein vertrokken zijn.”

Volledig scherm Jasper De Buyst. © Photo News

Ewan won in het verleden al vijf Tour-ritten voor de Belgische ploeg en krijgt alvast een mooie sprinttrein mee. Zijn laatste man wordt Jasper De Buyst (29), die in de Ronde van België op hoog niveau acteerde. Alleen durfde of kon Ewan zijn sprintloods niet volgen doorheen de laatste bochten. Voor De Buyst wordt het zijn vijfde Tour. De ervaren Italiaan Jacopo Guarnieri (35) moet de pion voor De Buyst worden in de sprinttrein. Guarnieri werd in het tussenseizoen binnengehaald op voorspraak van Ewan.

Ook Frederik Frison (30) en Florian Vermeersch (24) krijgen een rol in de sprinttrein van Ewan. Zij hebben de taak om de trein op de rails te zetten tegen de slotkilometer. Voor Frison uit Geel wordt het zijn derde Tour. Voor Vermeersch uit Lochristi wordt het zijn tweede Ronde van Frankrijk. Ewan had er ook graag Jarrad Drizners bij gehad in zijn sprinttrein, maar zijn landgenoot wordt niet weerhouden.

Temeer omdat Lotto-Dstny ook hoopt te scoren in de overgangsritten met twee landgenoten Victor Campenaerts en Maxim Van Gils.

Volledig scherm Maxim Van Gils. © Photo News

Van Gils (23) reed al twee keer de Vuelta en debuteert nu in de Tour. Met zijn sterke punch heeft hij een uniek profiel binnen Lotto-Dstny. In de Dauphiné eindigde hij twee keer vijfde tot hij met een verkoudheid moest opgeven. Die ziekte is verleden tijd en hij mag zich nu bewijzen in de Tour. Van Gils is afkomstig uit Wuustwezel, maar kent Frankrijk behoorlijk goed. Hij verblijft regelmatig in de Franse Alpen, waar zijn vriendin woont.

Voor Campenaerts (32) wordt het zijn tweede Tour. Campenaerts was na zijn rugblessure in het voorjaar eigenlijk niet voorzien voor de Tour en zou zich richten op de Vuelta, maar na een bijzonder goeie Dauphiné, waar hij tweede eindigde in het bergklassement, kwam hij toch op de radar.

De laatste man in de selectie van Kurt Van De Wouwer is: Pascal Eenkhoorn. De 26-jarige Nederlander kwam in de winter over van Jumbo-Visma en won in de Ronde van het Zwitserland het bergklassement.

Door de aanwezigheid van Campenaerts betekent het dat Brent Van Moer er niet bij is. Thomas De Gendt had eerder zelf al beslist om niet naar de Tour te gaan. Arnaud De Lie is dan weer te jong en nog niet volledig hersteld na zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke. Voor Lotto-Dstny wordt het de eerste grote ronde van dit jaar. Hun wildcard voor de Giro hebben ze niet gebruikt.

