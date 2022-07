Lotte Kopecky, tweede in puntenklassement, mag morgen in het groen starten: “Veel punten gepakt, dit geeft vertrouwen voor wat komt”

Tour de France Femmes“Al was groen de lelijkste kleur op aarde...” Winnares Lorena Wiebes kan maar één kleur dragen en dus neemt Lotte Kopecky (26) dat groen met alle plezier van haar over. De ambitie om die puntentrui tot op La Planche des Belles Filles te dragen groeit alleen maar.

Klinkt dat vreselijk vervelende deuntje van ‘Crazy Frog’ straks op de ploegbus van SD Worx? In de Vuelta a Burgos werd er alvast al smakelijk om gelachen, toen Lotte Kopecky daar het groen om de schouders kreeg. Het zal haar een worst wezen. “Al was groen de lelijkste kleur op aarde...”, lacht ze, nog uithijgend op de hete kasseien van de Champs-Élysées. Winnen in Parijs lukte haar niet. Daarvoor stond - alweer - weinig maat op sprintsensatie Lorena Wiebes. En ook Marianne Vos bleef haar voor. Maar: in de stand voor groen prijkt Kopecky wel op twee dankzij twee knappe tussensprints. En dus mag ze, omdat Wiebes uiteraard maar één kleur aan kan, maandag in Meaux van start in de puntentrui.

Tussensprints in het voordeel

“Ik lig niet wakker van een puntentrui.” Het zijn Lottes woorden, exact een maand geleden tijdens de laatste persconferentie van haar ploeg in aanloop naar de Tour. Vandaag klinkt dat: “Ik heb de ritten ondertussen bestudeerd en als je ziet waar en wanneer de tussensprints liggen, dan speelt dat wel in mijn voordeel. Ik denk toch dat we er de komende dagen vol voor moeten gaan. Punten sprokkelen. Na vier dagen kijken waar we daarmee staan. Ik denk dat ik spijt zou krijgen als ik het niet probeer.”

Quote Had ik er een tussen­sprint van tussen moeten laten om op het einde beter uit de verf te komen? Hmm, er viel onderweg zoveel te verdienen - honderd vandaag - dat het gek zou zijn om dat te laten liggen. Lotte Kopecky

De beknopte rit op de Champs-Élysées telde meteen twee tussensprints - de komende ritten is dat telkens één. Kopecky werd vierde in de eerste - na Vos, Wiebes en Manly - en pakte bij de tweede de volle pot. Uitstekend gelukt al, dat punten sprokkelen. “Het was hectisch - iedereen wil een graantje meepikken in Parijs, natuurlijk -, maar op zich niet veel hectischer dan anders. Ik heb heel wat punten gepakt, dat geeft vertrouwen voor wat komt. Wiebes en Vos sprintten de tweede keer niet meer mee. Mischien vreesden ze dat hun benen, met nog maar drie ronden te gaan, niet meer op tijd hersteld zouden zijn voor de sprint... Ik heb daar zelf ook aan gedacht, hoor. Had ik er eentje van tussen moeten laten om op het einde beter uit de verf te komen? Hmm, er viel onderweg zoveel te verdienen - honderd punten vandaag - dat het gek zou zijn om dat te laten liggen. Het was een beetje zoals op de puntenkoers (lacht). Op het einde had ik ook niet meteen een trein voorhanden. Ik heb me dan maar op één wiel gefocust. Derde was volgens mij het hoogste haalbare vandaag.”

Mooie foto’s

‘Echt’ groen of tweede in dat klassement, een historische dag was het sowieso. Eindelijk, na bijna dertig jaar ging opnieuw een echte, meerdaagse, Tour de France voor vrouwen van start. Met een voorstelling in de schaduw van de Eiffeltoren. “Het is de eerste keer dat ik die van zo dichtbij zie, dat zal wel mooie foto’s opleveren”, lachtte Kopecky nog ontspannen voor de start. “Hier wordt zoveel aandacht aan besteed, je voelt nu al dat dit specialer is.” En ook na aankomst genoot ze nog na. “Al die supporters hier langs de nadars. Ik denk dat de Deense Julie Leth de meeste van allemaal langs de weg had (lacht). Heel mooi om te zien.”

Parijs buiten rijden in het groen is een mooie start voor Lotte Kopecky. En de komende ritten liggen haar nog een pak beter. In Provins wacht opnieuw een aankomst voor sprinters. “De sprint voor groen ligt op een ronde van de finish. We moeten onze kans blijven gaan. Lukt het niet, dan niet. Maar stel je voor dat het wel zou lukken...”

