Lotte Kopecky meteen in het geel? Bookmakers zetten haar op één, concurrentie komt vooral van ploegmates en hoger ploegbelang

Terwijl het mannenpeloton zich vanavond opmaakt voor een wandeletappe door Parijs, is het bij de dames in de namiddag - aankomst al rond 15u30 - meteen menens. Vanuit start- en aankomstplaats Clermont-Ferrand van de openingsrit van de Tour de France Femmes heb je zicht op de Puy-de-Dôme. Die steile col van buiten categorie moeten de rensters niet over, wel de Côte de Durtol. Een klimmetje van derde categorie: 1,7 km aan 7,2 procent. Kort en steil, vergelijkbaar met het zwaardere werk in het Vlaamse hinterland: De Muur van Geraardsbergen is 1,2 km aan 7,8 procent.

Rik Van Slycke, ploegleider van Fenix-Deceuninck, vergelijkt de Durtol met een helling uit de Vlaamse Ardennen: “Gezien de vele bochten en de klim steiler wordt naar het einde toe, doet de Côte de Durtol mij denken aan de Kortekeer, maar dan nog wat langer.”

Als tweevoudig winnares van de Ronde van Vlaanderen mag de Durtol geen enkel probleem zijn voor Kopecky. Alhoewel? “Ik heb de finale van de eerste rit vrijdag verkend. Die helling is toch vrij zwaar en meteen na de top volgt een snelle, technische afdaling.”

Vanop de top van de Durtol is het nog 9,3 kilometer naar de finish in Clermont-Ferrand. Het begin in dalende lijn, nadien nog enkele kilometers vlak en de laatste vijfhonderd meter lopen op aan 3,6 procent. Een sprint bergop. Ook dat kan Kopecky als de beste.

Zo denkt ook Marianne Vos er over. De 36-jarige Nederlandse van Jumbo-Visma won in de Tour van vorig twee gelijkaardige etappes en droeg vijf dagen het geel. Vos is opnieuw een van de favorietes, maar verwacht een open koers. “We krijgen sowieso veel hectiek in het peloton. Ik verwacht een heel snelle beklimming van de Durtol en dan een sprint met een uitgedunde groep. Lotte Kopecky kan die finale zeker aan. Zij is een van de namen die ik verwacht als concurrente", aldus the Goat van het dameswielrennen.

Volledig scherm Marianne Vos. © Photo News

Vijf en zeker tien jaar geleden zou Vos altijd vijfsterrenfavoriete geweest zijn voor de eerste gele trui. Door haar leeftijd is haar explosiviteit wat afgebot. De bookmakers zetten haar maar op plaats vier. Als Vos wint, krijg je bij Unibet dertien euro terug voor elke euro die je hebt ingezet. Helemaal bovenaan staat... Kopecky. Als zij zondag wint, krijg je voor 1 euro slechts 2,75 euro terug. “Ik gok niet en kijk nooit naar bookmakers, dus dat is van geen waarde”, aldus Kopecky.

Wel van waarde, de gele trui en ritwinst in de Tour. Nog een hiaat in het palmares van Kopecky. “Natuurlijk droom ik van het geel, maar het ligt meer gecompliceerd dan het voor de buitenwereld lijkt.”

Kopecky zegt zelf dat ze in deze Tour niet één rit specifiek heeft aangestipt. “De eerst rit, de tweede rit, de derde rit en de vierde rit... ze liggen mij in principe allemaal, maar dat wil niet zeggen dat het elke rit mijn dag zal zijn. Er zijn meerdere renners van onze ploeg die kans maken.”

Zo ziet ook Vos: “In de ploeg van Kopecky spelen meerdere belangen.”

Dat weten ook de bookmakers. Kopecky’s ploeggenotes Lorena Wiebes (1 tegen 3,5 euro) en Demi Vollering (1 tegen 6 euro) hebben de tweede en derde laagste rating. Wiebes is in se de snelste van Team SD Worx. Volgens Van Slycke kan Wiebes de Durtol overleven. De Nederlandse denk dat zelf ook: “Ik zie deze Tour drie kansen voor ritwinst. De eerste rit, de derde rit en de zesde rit. Ik hou van een sprint bergop en in de Giro klom ik goed, dus ik kijk met vertrouwen naar de openingsetappe, al wordt de klim wel kantje boord. Als de klassementsrensters op de Durtol al aanvallen, ben ik er zeker van dat Lotte hen wel kan volgen.”

Volledig scherm Lorena Wiebes. © Photo News

Wiebes pakte vorig jaar het geel na de openingsrit, toen nog zonder Kopecky als ploegmate. “In de klassiekers toonden Lotte en ik al hoe prima we samen kunnen rijden. Lotte mag aanvallen en ik wacht de sprint af. In deze Tour zijn er ook ritten bij, die Lotte beter liggen dan mij. De tweede rit bijvoorbeeld.”

Als het zondag niet lukt, kan Kopecky ook maandag die felbegeerde ritzege en de gele trui pakken, maar ook dan zal ze rekening moeten houden met een ploegmate: Vollering. Stel dat de andere favorietes voor eindwinst zich al roeren - maandag lijkt die kans zelf zeer groot, aldus Van Slycke - mag Vollering niks laten liggen. Zo zeggen ook Wiebes en Kopecky in koor: “Ons enige grote doel in deze Tour is de eindzege met Demi. Als we daarvoor de groene trui of ritzeges moeten laten, dan is dat maar zo.”

Heeft u ook een deja vu met Wout van Aert in het openingsweekend van de mannen-Tour?

Volledig scherm © BELGA