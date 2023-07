LIVES TOUR DES FEMMES. Peloton trekt door de Aveyron. Kan Kopecky haar gele trui nog een dag houden?

Eddy Merckx eregast in de Tour: “Ik heb Wout een berichtje gestuurd om hem proficiat te wensen”

Niemand minder dan Eddy Merckx (78) was vandaag als eregast op bezoek in de Tour. Hij volgde de etappe in de wagen van Tourbaas Prudhomme en maakte na afloop ook even tijd om zijn licht te laten schijnen over de voorbije Tour. “Van Aert was heel goed, jammer genoeg reed Vingegaard dat gat niet dicht in de tweede rit.”