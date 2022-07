LIVE. Wout van Aert krijgt boete aangesmeerd en riskeert nu tijdstraf bij volgende overtreding

Tour de France De Tour is van ons! Yves Lampaert pakt na Belgische dubbel in Kopenhagen verrassend geel voor Wout van Aert

Niet Wout van Aert of Filippo Ganna, maar wel Yves Lampaert heeft de gele trui gepakt in de openingstijdrit in de Tour. Onze landgenoot verraste vriend en vijand met een kanontijd in Kopenhagen en boekte de mooiste overwinning uit zijn carrière. Van Aert werd 2de, titelverdediger Pogacar 3de. België boven in de Ronde van Frankrijk.

1 juli