LIVE TOUR. Zijwind en kans op waaiers, smeltend asfalt door extreme hitte en een heuvelachtig terrein: sprinters moeten afrekenen met obstakels richting Carcassonne

TOUR DE FRANCE Col du Granon, de terugkeer van een vergeten reus

‘Granon? Non, pardon’. Veel monden vol tanden als het gaat over de mythische slotklim van vandaag. Wij zochten en vonden toch enige insiders. Maak kennis met een ‘vergeten reus’. Ook bij hen die er in 1986 bij waren. “Hij is zwaarder dan de Izoard, Tourmalet of Galibier.”

13 juli