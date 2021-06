LIVE TOUR. Zes koplopers, geen Belgen vooraan - Van der Poel en Van Aert unisono: “Slotklim is zwaarder dan velen denken”

Tour de FranceVandaag begint in Brest de grootste wielerwedstrijd op aarde, de Ronde van Frankrijk. De eerste etappe is er één voor punchers, want de finish ligt bovenop een pitte slothelling in aankomstplaats Landerneau. Een ideale springplank voor debutant Mathieu van der Poel richting z'n eerste ritzege en meteen ook het geel? Of hebben Wout van Aert en Julian Alaphilippe andere plannen? Op deze pagina volgt u het spektakel vanop de eerste rij.