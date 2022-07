LIVE TOUR. Yves Lampaert heeft er een kort nachtje opzitten: “Ik sliep pas om 2 uur, de adrenaline bleef door mijn lief gieren”

Tour de France Intermar­ché - Wan­ty-Go­bert neemt Quinten Hermans tegen verwach­ting in niet mee naar Tour: “Klaar en duidelijk dat sportieve hierin niet primeert”

Zoek straks niet naar Quinten Hermans in de Tourselectie van Intermarché - Wanty-Gobert. Onze landgenoot is tegen alle verwachtingen in naast de achtkoppige ploeg gevallen, nadat eerder bekend raakte dat hij volgend jaar voor Alpecin-Fenix zal rijden. “Dit had ik absoluut niet zien aankomen.”

27 juni