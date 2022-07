LIVE TOUR. "Wout wint": wereldkampioen Ganna en Lampaert, die al vertrokken is, schuiven Van Aert naar voren als topfavoriet voor de tijdrit

Tour de France Pogacar krijgt Vingegaard niet afgeschud, maar geeft nog niet op: “Of ik de Tour nog kan winnen? Ja!”

Het was woensdag rit zeventien in de Tour de France en weer ging een man neer in het Team UAE. Woensdagochtend kwam Rafal Majka niet meer aan de start. Dat is al de vierde ploegmaat die Tadej Pogacar verliest. In plaats van een mentale tik putte de tweevoudige Tourwinnaar er moed uit. Hij won de rit met aankomst op Peyragudes en ziet de laatste dagen van deze Tour stralend tegemoet.

