LIVE TOUR. Wout van Aert lijkt wel filmster bij verlaten van hotel - Motards die Pogacar hinderden uit koers gehaald, ook Vingegaard beboet

KIJK. Jum­bo-Vis­ma, met weergaloze Van Aert, contro­leert oppermach­tig in moordetap­pe: “Maar voor één seconde spring ik geen gat in de lucht”

Wat een spektakel! Vingegaard en Pogacar zorgden voor vuurwerk op de flanken van de Col de Joux Plane. In de aanloop naar die beklimming maakte Jumbo-Visma ook al indruk met een oppermachtige controle. Laporte reed uren op kop en ook Wout van Aert steeg opnieuw boven zichzelf uit. Hij loste, kwam terug en gaf er opnieuw een flinke ruk aan op bijzonder steile stroken. “Ik had het even moeilijk, maar gelukkig kon ik toch nog mijn duit in het zakje doen.”