LIVE TOUR. Wout van Aert goedgeluimd voor de start: “Een rit voor mij? Dat denk ik bij veel etappes”

Tour de France Wout van Aert in uitgebreid gesprek met Stijn Vlaeminck over kritiek op Jum­bo-Vis­ma: “Heb alles bereikt dankzij deze ploeg”

Rustdag in de Tour. Een ideale gelegenheid voor Stijn Vlaeminck om met Wout van Aert (27) - dé man van de eerste Tourweek - terug te blikken op de eerste etappes. Over die magische dagen in het geel, de strijd - nu, ja... - voor het groen en de uitspraken van Eddy Planckaert over het gebrek aan steun van ploeg Jumbo-Visma. “Het is net dankzij de omkadering en mijn sterke ploegmaats dat ik het groen heb en de gele trui heb mogen dragen. Ik voel me hier fantastisch.”

11 juli