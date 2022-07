LIVE TOUR. Wereldkampioen Ganna zit in de hotseat, Van Aert van het startpodium gerold

Tour de France ANALYSE NA AANKOMST. “Wout dacht aan geel en tijdrit”: Michel Wuyts over de weelde bij Jum­bo-Vis­ma, waar Van Aert zich opofferde voor ritwinnaar Laporte

Geen massasprint, wel een uitval van Christophe Laporte die voor een nieuwe zege van Jumbo-Visma zorgde in deze Tour de France. Wout van Aert dacht vandaag niet aan sprinten en dat had volgens onze analist Michel Wuyts een duidelijke reden. “Als Van Aert het gewild had, had hij hier gewonnen. Het duidt andermaal op de ploeggeest bij Jumbo-Visma dat Wout vooral focuste op het veilig binnenbrengen van gele trui Vingegaard. Sprinten zouden voor hem ‘verspilde’ krachten geweest zijn. Wout wil zijn veelzijdigheid morgen nog eens tonen in de tijdrit. Die wil hij absoluut winnen.”

