LIVE TOUR. Wellens haakt definitief af - Uno-X heeft selectie op papier staan

Klaar voor de Tour: Philipsen sprint Ewan en Jakobsen op lengten in Elfsteden­ron­de

Jasper Philipsen (25) lijkt meer dan klaar om te knallen in de Tour. Onze landgenoot van Alpecin-Deceuninck was in de Elfstedenronde duidelijk sneller dan medetopsprinters Caleb Ewan en Fabio Jakobsen.