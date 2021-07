LIVE TOUR. Welke klimmer kraait victorie op Luz Ardiden?

Tour de France REACTIES. De Gendt: “Behoorlijk goed? Dat is niet goed genoeg” - Teuns: “Hitte speelde me parten”

11 juli Dylan Teuns en Thomas De Gendt trokken mee in het offensief in de zware vijftiende etappe van de Tour. Beide landgenoten konden evenwel geen rol van betekenis spelen in de strijd om de etappewinst. Voor De Gendt was de slotklim veel te steil - wist hij op voorhand - en de renner van Lotto-Soudal trok vooral mee om comfortabel binnen tijd te kunnen arriveren. Teuns had het dan weer niet makkelijk met de warmte. “Mijn benen liepen redelijk snel vol en daarna heb ik dan mijn eigen tempo gereden.” Bekijk de volledige reacties in boven- en onderstaande video.