LIVE TOUR. “We gaan aanvallen in de Pyreneeën”: inspireert herinnering aan eerste Tourritzege Pogacar tot vuurwerk in de eerste bergrit?

⛰️The mountains arise on this Tour!

With the Col de Soudet as the first HC climb of the race, the leaders need to be in shape today!



⛰️La montagne apparait sur ce 💛#TDF2023 !

Avec le Soudet comme premier col HC de la course, les leaders devront être au top aujourd'hui ! pic.twitter.com/UYu7UiIOSn